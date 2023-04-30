Поткин призвал поддержать Непомнящего после поражения от Дина

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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин призвал поддержать своего подопечного после поражения от Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Поткин призвал поддержать Непомнящего после поражения от Дина
  • РИА Новости

«Хочется закончить этот поединок на мажорной ноте. Потому что Ян Непомнящий проделал очень большую работу, чтобы оказаться здесь и провести такой яркий и большой матч, который держал в напряжении до последней минуты. Он почти всё время владел инициативой, отдал себя полностью борьбе. У него были все шансы в основное время, особенно в 12-й партии, когда Ян был близок к победе как никогда, оформить чемпионский титул. Его нужно поддержать.

А Дин Лижэню стоит отдать должное, потому что он провёл этот тай-брейк на очень высоком уровне и по праву добился такой большой победы», — сказал Поткин RT.

Ранее Поткин сообщал, что уверен, что его подопечный ещё сможет побороться за звание чемпиона мира.

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