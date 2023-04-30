Поткин считает, что Непомнящий поборется за шахматную корону в третий раз

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин уверен, что его подопечный ещё сможет побороться за звание чемпиона мира.

«Ян Непомнящий очень сильно вырос в шахматном плане. Ведь он уже второй раз вышел на титульный поединок. Два раза выиграл турнир претендентов. Но есть ещё над чем работать, это было видно по его игре.

Я уверен, что Ян ещё покажет свой высокий уровень на других турнирах. На том же турнире претендентов, где будет очень много молодых шахматистов. Он продолжит свой шахматный рост, и мы сможем увидеть его в третий раз в матче за шахматную корону», — заявил Поткин RT.

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