Губерниев считает, что Дин Лижэнь имел психологическое преимущество перед Непомнящим

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении россиянина Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону.
Губерниев считает, что Дин Лижэнь имел психологическое преимущество перед Непомнящим
  • РИА Новости

«Непомнящий демонстрировал очень хорошую форму, и победа чёрными в самом начале, казалось бы, приближала нас к благоприятному исходу, но в этом длинном турнирном пути нервы оказались крепче у китайца. Мне кажется, у него было психологическое преимущество уже перед началом тай-брейка», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.

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