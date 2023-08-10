Заставили соперниц ошибиться: Горячкина и Шувалова прошли в четвертьфинал Кубка мира

Александра Горячкина и Полина Шувалова вышли в четвертьфинал Кубка мира по шахматам в Баку. Вторая сеяная турнира победила Нино Бациашвили, заставив соперницу ошибиться на 12-м ходу во второй партии. А её соотечественница благодаря глубоким теоретическим знаниям легко расправилась с 23-летней Теодорой Иньяц. В мужской части соревнований все трое россиян примут участие в тай-брейке. Ян Непомнящий дважды разошёлся миром с Нихалом Сарином. Не выявили победителя Пётр Свидлер и Ниджат Абасов, а Андрей Есипенко спасся в противостоянии с Доммараджу Гукешем.

Уверенные победы Горячкиной и Шуваловой

Российские гроссмейстеры продолжают борьбу на Кубке мира по шахматам в Баку. Без потерь 1/8 финала преодолели девушки. Александра Горячкина и Полина Шувалова сумели без тай-брейка пройти в следующую стадию турнира, сыграв вничью в первой партии и взяв верх у соперниц во второй. Причём, оба противостояния проходили примерно по одному сценарию.

Шувалова встречалась с Теодорой Иньяц. Сербке 23 года, и пока из титулов у неё только три подряд выигранных чемпионата страны. Тем не менее, ранее в Баку она выбила из борьбы Александру Костенюк, которая совсем недавно сменила российское гражданство на швейцарское и является одной из сильнейших спортсменок в мире. Поэтому недооценивать соперницу было опасно.

Впрочем, в первой партии Полина чёрными фигурами действовала достаточно спокойно, быстро нивелировав небольшое преимущество Иньяц в дебюте. В эндшпиль спортсменки ушли, имея по две пешки, слону и ладье, поэтому уже на 52-м ходу решили завершить встречу ничьей.

Намного более скоротечным получилось второе противостояние соперниц. Для победы россиянке хватило всего 26 ходов. Девушки разыграли остроатакующее каталонское начало, но, как оказалось, это было ошибкой со стороны Иньяц. По словам гроссмейстера Сергея Шипова, сербке в данной партии не хватило теоретически знаний. Уже на 11-м ходу она задумалась на 15 минут, после того как Шувалова отправила коня на с4, гарантируя себе преимущество. Верного решения, как ответить россиянке, Теодора так и не нашла, после чего Полина просто разгромила оппонентку.

Куда более опытная соперница досталась Горячкиной — 36-летняя Нино Бациашвили. Александра также начинала противостояние чёрными фигурами и достаточно спокойно оборонялась, не позволив грузинке даже понадеяться на что-то большее, чем ничья. Партия завершилась сразу после того, как перешла в эндшпиль.

Белыми фигурами россиянка действовала агрессивнее. Уже на 12-м ходу он заставила оппонентку ошибиться: Бациашвили провела конём атаку на e2, куда Александра «подставила» своего жеребца, и таким образом открыла ферзю Горячкиной простор для наступления. Воспользовавшись подарком, отечественная спортсменка полностью перехватила инициативу и уже в миттельшпиле довела дело до победы.

Интересно, что ещё одной девушкой, сумевшей пробиться в следующую стадию Кубка мира без тай-брейка, стала только китаянка Тань Чжунъи, которая может стать соперницей Горячкиной в полуфинале.

Три тай-брейка от мужчин

В отличие от девушек Ян Непомнящий, Пётр Свидлер и Андрей Есипенко не сумели выйти в 1/8 финала по итогам двух партий. Всем трём россиянам предстоит сыграть в пятницу тай-брейк.

Участник матча за мировую шахматную корону встречался с индийским вундеркиндом Нихалом Сарином, которому всего 19 лет. Однако не смог переиграть юного оппонента, обе партии сведя вничью.

Белыми фигурами гроссмейстер до последнего искал возможности для атаки соперника, но так её и не нашёл. Чёрными ситуация россиянина поначалу выглядела куда более критичной: Сарин грамотно расставил по доске пешки и сдвоил ладьи, однако для победы ему требовался какой-то нестандартный ход. К счастью для Непомнящего, индиец всё же не придумал, как взломать оборону Яна, и достаточно быстро — на 34-м ходу — свёл дело к ничьей.

Ровно обе партии провели Свидлер и Ниджат Абасов. В первом противостоянии азербайджанец чёрными даже попробовал организовать наступление, но быстро упустил незначительное преимущество. Во втором россиянин вновь грамотно оборонял своего короля, и к 20-му ходу было понятно, что гроссмейстеры разделят очки. Так и произошло.

А вот за Есипенко в противостоянии с Доммараджу Гукешем болельщикам пришлось попереживать. И если чёрными шахматист сумел отобороняться так, что уже на 32-м ходу индиец предложил ничью, то белыми Андрей был близок к провалу. В концовке он загнал себя в цейтнот и на нервах отдал преимущество сопернику, отправив слона в компанию трёх белых пешек и оставив короля в одиночестве.

После этого россиянин должен был проиграть партию, если бы далее оппонент поставил ему шах конём и затем подключил к атаке слона. Но Гукеш почему-то не увидел данный вариант развития событий, хотя у него оставалось время подумать: семь минут на 39-й ход и далее добавлялось ещё 30. У Есипенко появился шанс на спасение, и он им в итоге воспользовался.

Также продолжает борьбу на турнире Алексей Сарана, ещё совсем недавно выступавший под российским флагом, а теперь представляющий Сербию. Гроссмейстер справился с американцем Уэсли Со. В первой партии он победил чёрными после ошибки оппонента на 27-м ходу, а белыми спокойно добился ничьей.

Спасение Карлсена

В очень сложной ситуации оказался в 1/16 финала Магнус Карлсен. Титулованный норвежец уступил в первой партии 18-летнему Винсенту Каймеру. Бывший чемпион мира ошибся на 36-м ходу, после чего потерял пешку. Немцу оставалось в концовке реализовать преимущество в одну фигуру, и он это грамотно сделал.

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После поражения специалисты вновь заговорили о том, что прославленный спортсмен не соблюдает режим и не достаточно сосредоточен на турнире: накануне в социальных сетях появилось его фото с гольфа.

«Партия у него была качественная, плотная, равная, но в какой-то момент он потерял концентрацию, потерял пешку, а потом соперник не оставил ему шансов. Похоже, даже на турнире Карлсен не соблюдает режим. Он на досуге играет в блиц, когда надо отдыхать и готовиться к дебюту в следующей партии, поэтому где-то уже не хватает энергии, он делает ошибки, которые выливаются в якобы случайные поражения. Я считаю, это непрофессиональное поведение, все эти процессы имеют накопительный эффект, организм копит усталость, напряжение, и это оборачивается потом неприятностями», — сказал ТАСС гроссмейстер Сергей Шипов.

Норвежец и правда был очень близок к вылету с турнира, который, к слову, ещё никогда не выигрывал. Помогла лишь неопытность оппонента. В середине второй партии Каймер вновь получил преимущество, но не просчитал дальнейшие ходы, и Магнус сумел выровнять ситуацию. А в концовке немец попал в цейтнот и зачем-то отвёл коня с d8 назад. Это оказалось фатальной ошибкой, поскольку позволило норвежцу прорваться в атаку по центру. И далее Карлсен на опыте всё же сумел победить и теперь тоже продолжит борьбу на тай-брейке.