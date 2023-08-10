Смагин считает, что молодые шахматисты перестали бояться Карлсена
«Все эти заявления Карлсена о том, что он устал и ему надоели классические шахматы, приводят к таким результатам. Молодые шахматисты перестали бояться его», — цитирует Смагина ТАСС.
Карлсен 9 августа чёрными фигурами потерпел поражение от немца Винсента Кеймера в первой партии четвёртого раунда Кубка мира 2023 года в Баку.
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку.