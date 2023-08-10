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Смагин считает, что молодые шахматисты перестали бояться Карлсена

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Гроссмейстер Сергей Смагин считает, что начинающие шахматисты после ряда необдуманных заявлений норвежца Магнуса Карлсена перестали относиться с трепетом к 16-му чемпиону мира.

«Все эти заявления Карлсена о том, что он устал и ему надоели классические шахматы, приводят к таким результатам. Молодые шахматисты перестали бояться его», — цитирует Смагина ТАСС.

Карлсен 9 августа чёрными фигурами потерпел поражение от немца Винсента Кеймера в первой партии четвёртого раунда Кубка мира 2023 года в Баку.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку.

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