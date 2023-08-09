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Непомнящий сыграл вничью с Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку.
Непомнящий сыграл вничью с Сарином в первой партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам
  • Gettyimages.ru

Россиянин играл белыми фигурами. Встреча завершилась на 55-м ходу.

Вторая партия состоится 10 августа. 

Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что бывшим шахматистам из России ментально непросто выступать на Кубке мира 2023 года в Баку.

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