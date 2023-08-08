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Шипов: бывшим российским шахматистам психологически непросто играть на Кубке мира

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Гроссмейстер Сергей Шипов считает, что бывшим шахматистам из России ментально непросто выступать на Кубке мира 2023 года в Баку.
Шипов: бывшим российским шахматистам психологически непросто играть на Кубке мира
  • Gettyimages.ru
  • © xijian

«Но сейчас у них тяжёлый период, им психологически непросто играть на этом турнире. За кого бы они ни играли, для меня они всё равно являются нашими шахматистами», — цитирует Шипова ТАСС.

Он подчеркнул, что пока рано делать выводы по результатам турнира.

«Я считаю, что говорить о том, много мы потеряли или мало, только по результатам этого турнира неправильно. Набери тот же состав ещё раз, и они могут все по-разному сыграть. Жизнь всё расставит по своим местам», — добавил Шипов.

Бывший россиянин Алексей Сарана, выступающий за Сербию, пробился в четвёртый круг. Ранее из турнира выбыли Александра Костенюк (Швейцария), Антон Демченко (Словения), Владимир Федосеев (Словения), Александр Предке (Сербия).

Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Андрей Есипенко оформил выход в 1/32 финала Кубка мира.

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