Горячкина и Шувалова вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам

Россиянка Александра Горячкина вышла в 1/4 финала Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку.

Во второй партии 1/8 финала она белыми фигурами обыграла грузинку Нино Бациашвили.

Её соотечественница Полина Шувалова также вышла в четвертьфинал турнира. Она победила Теодору Иньяц из Сербии белыми фигурами.

Первые партии 1/4 финала пройдут 12 августа.

Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее гроссмейстер Сергей Смагин заявил, что начинающие шахматисты после ряда необдуманных заявлений норвежца Магнуса Карлсена перестали относиться с трепетом к 16-му чемпиону мира.