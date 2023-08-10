Непомнящий сыграл вничью с Сарином во второй партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином во второй партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку.

AFP