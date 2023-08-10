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Непомнящий сыграл вничью с Сарином во второй партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином во второй партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам в Баку.
Непомнящий сыграл вничью с Сарином во второй партии 1/16 финала Кубка мира по шахматам
  • AFP

Россиянин играл чёрными фигурами. Встреча завершилась на 34-м ходу.

Первая партия также завершилась вничью. Тай-брейк пройдёт 11 августа.

Его соотечественник Пётр Свидлер также сыграл вничью с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее сообщалось, что Горячкина и Шувалова вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.

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