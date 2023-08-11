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FIDE призвала шахматисток обратиться в комиссию по этике после случаев насилия

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Международная шахматная федерация (FIDE) призвала всех женщин-игроков, которые столкнулись с неправомерным поведением и домогательствами, подать жалобу в комиссию FIDE по этике.
FIDE призвала шахматисток обратиться в комиссию по этике после случаев насилия
  • Gettyimages.ru

В FIDE глубоко тронуты письмом, подписанным более чем 100 женщинами-шахматистками, осуждающими сексизм и сексуальное насилие в шахматах, вследствие чего в организации призывают всех женщин-игроков, столкнувшихся с неправомерным поведением, подать жалобу в комиссию FIDE по этике и дисциплине, говорится в заявлении организации в Twitter.

В федерации также отметили, что решительно выступают против любого поведения и действий, основанных на сексизме, включая любые формы оскорблений. 

3 августа в Федерации шахмат Франции (ФШФ) разгорелся скандал, связанный с сексуальными домогательствами. 14 французских шахматисток опубликовали открытое письмо, в котором сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны тренеров, арбитров и менеджеров. 

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал ситуацию с обращением шахматисток, которые рассказали, что подверглись сексуальному насилию.

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