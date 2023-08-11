Карякин — о победе Непомнящего в 1/16 финала: Сарин зря свёл вторую партию к ничьей

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал выход Яна Непомнящего в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку после победы над индийцем Нихалом Сарином в тай-брейке.

«Надо признать, Яну Непомнящему было непросто играть против Нихала Сарина. Особенно во второй партии, когда начались классические шахматы, где у индийца был явный перевес. Он мог доставить очень серьёзные проблемы Яну в защите. Тем не менее Сарин решил сыграть более надёжно и свёл к ничьей. И это сыграло Непомнящему на руку, потому что на тай-брейке Ян чувствует себя всегда комфортно. Так случилось и в этот раз.

Что касается прогнозов на 1/8 финала, то я считаю, что Ян более сильный игрок, нежели Видит Гуджрати. Так что фаворитом на следующей стадии будет российский гроссмейстер. Мне кажется, он уже приноровился играть с индийскими шахматистами. Непомнящий подходит к играм в полной уверенности и боеготовности. Но не стоит исключать того факта, что Гуджрати один из сильнейших в мире. Даже несмотря на статус фаворита, у Яна могут возникнуть проблемы. Нужно быть начеку», — заявил Карякин RT.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Шувалова вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.