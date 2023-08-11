Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку.

На тай-брейке в 1/16 финала россиянин победил представителя Индии Нихала Сарина и белыми фигурами, и чёрными.

В 1/8 финала Непомнящий сыграет с Видитом Сантошем Гуджрати из Индии. Первая партия состоится 12 августа.

Его соотечественник Пётр Свидлер сыграл вничью на тай-брейке с Ниджатом Абасовым из Азербайджана и не смог пробиться в следующую стадию турнира.

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее сообщалось, что Горячкина и Шувалова вышли в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.