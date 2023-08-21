Королева цейтнота: Горячкина спаслась на тай-брейке и победила Салимову в финале Кубка мира по шахматам

Александра Горячкина победила Нургюл Салимову на тай-брейке и стала обладательницей Кубка мира по шахматам. В первой партии с укороченным контролем времени россиянка допустила ряд ошибок в миттельшпиле и была близка к поражению, но заставила соперницу в цейтноте пойти на неравный размен и спаслась. Во втором поединке уже Горячкина владела инициативой, но не могла развить преимущество, однако вновь проявила стойкость и выжала максимум после неверного хода болгарки слоном.

Невероятное спасение Горячкиной и грубейшие ошибки Салимовой

После двух ничьих в классических партиях в финале Кубка мира по шахматам Александра Горячкина и Нургюл Салимова определяли сильнейшего уже на следующий день — на чемпионском тай-брейке. При этом фаворитом по-прежнему считалась россиянка, два года назад также добравшаяся до решающего противостояния КМ, но уступившая Александре Костенюк. С другой стороны, представительница Болгарии неплохо проявила себя именно в быстрых шахматах, в частности в полуфинале сломила сопротивление сильной украинки Анны Музычук. Однако вице-президент ФШР Сергей Смагин всё равно считал, что уроженка Орска будет владеть преимуществом.

«Саше нужно играть тай-брейк внимательнее. Вчера, мне кажется, она много ходов выполнила на глазок, не считая. Соперница очень ярко смотрелась на протяжении всего турнира, поэтому ходы, сделанные из общих соображений, вряд ли пройдут. И всё-таки я считаю, что Горячкина должна выиграть этот тай-брейк, она более опытная, высококлассная шахматистка», — приводит слова Смагина ТАСС.

Однако в первой партии Александра вновь заставила своих поклонников понервничать. Болгарка белыми здорово развила фигуры в дебюте, создав мощный кулак в центре доски из защищающих друг друга коней. После чего планомерно развивала атаку на ферзевом фланге пешками и дожимала россиянку. А та уже на 14-м ходу допустила ошибку, неожиданно пойдя слоном на e7, хотя имелись более перспективные варианты.

«Вялый, неконкретный поступок. Она просто приняла решение по инерции», — сокрушался во время онлайн-трансляции на YouTube-канале Crestbook гроссмейстер Сергей Шипов.

Соперница ответила продвижением пешки на b3, что компьютер счёл наиболее перспективным. Горячкина же, потеряв уверенность в себе, продолжала допускать неточности. Например, подвинула ферзя на a6 вместо a8. А когда сама Нургюл отправила слона на e3, позиция российской шахматистки стала почти проигрышной.

Но у болгарки оставалось намного меньше времени, а в цейтноте, как показала предыдущая встреча, она действует не лучшим образом и допускает помарки. Вот и на этот раз девушка фактически отдала победу, которая уже шла ей в руки. Она фактически разменяла ладью на слона и позволила сопернице спастись в почти безвыходном положении. Россиянка же в очередной раз продемонстрировала невероятный характер.

Во второй партии тай-брейка борьба нервов продолжилась. Теперь пришла очередь Горячкиной давать шансы сопернице. Дебют полностью остался за ней. Россиянка быстро обеспечила себе превосходство в одну пешку. У Салимовой же не получалось ничего. Она попала в такое положение, в котором практически не имела возможности для развития собственных атак. К тому же, как и в прошлой партии, тратила больше времени.

Александра постепенно наращивала давление. При этом фигур на доске становилось всё меньше. На 17-м ходу состоялся размен ферзями, на 20-м — ладьями, а чуть позже — конями. Так или иначе, россиянка становилась всё ближе к триумфу.

Но всё изменило её решение поставить слона на e4, хотя, по версии компьютера, более перспективным смотрелся шаг на e3. В таком случае шансы соперницы на спасение оценивались как минимальные. Болгарка, к её чести, вцепилась в представившуюся возможность и благодаря качественной игре в обороне едва не спасла партию.

Однако, когда сложилось впечатление, что второй ничьей не избежать и девушек ждёт продолжение борьбы, отечественная шахматистка снова сотворила чудо. А сопернице опять не хватило сил и внимания в эндшпиле. В концовке у неё помимо короля остались пешка и слон. Горячкина сохранила две пешки и коня.

И она сумела воспользоваться минимальным преимуществом, наказав болгарку за губительную неточность. У Салимовой было совсем немного времени, и она всё-таки допустила очередную оплошность, когда на 89-м ходу подвинула слона на e2. После этого преимущество соперницы значительно возросло. Ещё полтора десятка ходов болгарка пыталась спастись, но для того, чтобы добиться ничьей, ей требовалась настолько же грубая помарка соперницы, которой она не дождалась.

Таким образом, уроженка Орска со второй попытки завоевала Кубок мира. Третье же место в итоге заняла Музычук, которая оказалась сильнее Тань Чжунъи.

«Взяла верх в борьбе нервов»

По мнению известного отечественного гроссмейстера Александра Рязанцева, успех соотечественницы оказался абсолютно заслуженным, поскольку по ходу всего турнира она действовала с запасом и почти не оставляла шансов соперницам.

«Финал получился сложным, но по-другому и не бывает. На втором тай-брейке у Салимовой имелась возможность зацепить ничью в эндшпиле, но в итоге она подобрала такой неудачный вариант, что получила бесперспективную позицию. Последняя ошибка оказалась роковой. Горячкина взяла верх в борьбе нервов», — заявил Рязанцев в разговоре с RT.

Также по теме Стабильность — признак мастерства: Александра Горячкина второй раз подряд вышла в финал Кубка мира по шахматам Александра Горячкина сломила сопротивление Тань Чжунъи и второй раз подряд вышла в финал Кубка мира по шахматам. В отличие от...

Он считает, что психологически ей пришлось намного сложнее болгарки, от которой никто ничего не ждал, но Александре помог взять верх богатый опыт участия в соревнованиях самого высокого уровня.

«Нургюл стала своеобразной тёмной лошадкой. В такой ситуации играть легко, поскольку не упрекнут за поражение. Горячкина, напротив, во второй раз подряд вышла в финал КМ. И очередная её осечка была бы воспринята болезненно. Все бы сказали, что она обязана была одерживать победу над неопытной оппоненткой. Но Александра сумела справиться с нервами в решающий момент», — добавил Рязанцев.

Наконец, Салимову он назвал главным открытием турнира и поразился тому, что она не только здорово играла, но и в 20 лет продемонстрировала наличие крепкой нервной системы, что помогло в полуфинале выбить одного из главных фаворитов турнира — Музычук.

Порадовался триумфу Горячкиной и глава FIDE Аркадий Дворкович. Он признался, что изначально считал её главным претендентом на трофей, поскольку Александра показывает отличные результаты на протяжении последних лет.

«По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, ей не хватило опыта игры на таком высоком уровне. Именно за счёт опыта Горячкина взяла верх. В конце терпение россиянки сыграло роль, она понимала, что ничем не рискует, и мучила соперницу, взяла измором. Объективно уже после дебюта её позиция была лучше», — цитирует Дворковича ТАСС.

В свою очередь, руководитель ФШР Андрей Филатов, поздравляя спортсменку, напомнил, что она в рамках КМ-2023 взяла верх в четырёх матчах из шести в основное время и потерпела поражение только в одной партии в рапид.