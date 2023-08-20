Спасительный цейтнот: Горячкина и Салимова свели к ничьей вторую партию финала Кубка мира и сыграют на тай-брейке

Александра Горячкина сыграла вничью с Нургюл Салимовой во второй партии финала Кубка мира, который проходит в Баку. Россиянка чёрными фигурами отлично действовала в дебюте и вышла из него с небольшим преимуществом, но неудачное перемещение коня привело к тому, что соперница перехватила инициативу. Однако чем ближе болгарка была к победе, тем больше думала над каждым ходом и загнала себя в цейтнот. В итоге россиянка выровняла ситуацию и в эндшпиле имела на одну фигуру больше. Тем не менее поймать соперницу в ловушку так и не удалось. Теперь обладательница трофея определится на тай-брейке.

В воскресенье, 20 августа, Александра Горячкина и Нургюл Салимова вновь встретились в финале Кубка мира по шахматам в Баку. Накануне россиянка не лучшим образом сыграла белыми фигурами, упустив возможность победить. Более того, по словам вице-президента ФШР Сергея Смагина, она и вовсе могла уступить, будь болгарка настойчивее.

«Все события этой партии были обусловлены дебютом. Саша с ним угадала, но почему-то не пошла на принципиальные продолжения, не взяв вторую пешку. Может, она посчитала, что эндшпиль — это её стихия и там она переиграет соперницу, но на деле получилась неудачная позиция, пришлось уравнивать. С одной стороны, она уверенно сделала ничью, но с другой — она вполне могла проиграть, если бы напротив была бы более предприимчивая соперница», — приводит слова Смагина ТАСС.

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Теперь Горячкиной нужно было грамотно действовать чёрными, чтобы добиться как минимум тай-брейка. В дебюте девушки разыграли карлсбадский вариант ферзевого гамбита, после чего россиянка хорошо расставила пешки для продвижения вперёд по флангу. Её позиция выглядела более удачной, поэтому компьютер отдавал гроссмейстеру небольшой перевес. Салимова, в свою очередь, долго готовилась к атаке по центру на e4, но так и не решилась на активные действия.

Однако отечественная спортсменка также перестраховывалась, и это сыграло с ней злую шутку. К 27-му ходу обе шахматистки оказались в не самой простой ситуации на доске. Девушки разменяли ферзей, а далее Салимова, продолжая избегать решительных шагов, дождалась неточностей от соперницы: Александра переместила чёрного коня на e8 и таким образом предоставила возможность коню белых съесть пешку на h6, хотя этого можно было легко избежать.

Далее россиянка ещё больше усложнила свою позицию, переместив короля на f8. Почувствовав, что соперница «поплыла», Нургюл активизировалась, и преимущество белых с каждым ходом начало расти. А у чёрных уже не оставалось вариантов для контригры, столь неудачно располагались фигуры.

Горячкина решила наконец действовать пешками, однако для возвращения равенства на доску Салимова должна была ошибиться. А болгарка, напротив, выбирала наиболее правильные варианты развития событий и казалось, что её победа — только дело времени.

Впрочем, волнение сказалось. Всё-таки 20-летняя шахматистка ранее никогда не выступала на соревнованиях такого высокого уровня, поэтому чем ближе спортсменка оказывалась к титулу, тем больше начинала обдумывать каждый ход и загнала себя в цейтнот, вместе с этим растеряв имевшееся преимущество.

Александра поняла, что сумела спастись, успокоилась и вновь заиграла с холодной головой, удачно расположив фигуры по центру. В концовке у россиянки даже был шанс победить. На 72-м ходу чёрные взяли последнюю белую пешку, и у Нургюл остались только король и ладья, в то время как у россиянки ещё и конь.

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Горячкина до последнего пыталась поймать соперницу в ловушку, но болгарка выстояла. На 118-м ходу девушки разменяли ладей и согласились на ничью. Теперь обладательница Кубка мира определится в понедельник на тай-брейке.

Бронзовым призёром соревнований стала Анна Музычук. Во второй партии она, играя чёрными, не дала Тань Чжунъи ни одного шанса перевести игру на тай-брейк. Китаянка не сдавалась, однако, когда на доске осталось по королю и пешке, ей пришлось согласиться на ничью, которая шахматистку никак не устраивала, поскольку украинка победила в субботу.

В мужской части турнира Магнус Карлсен заставил понервничать своих болельщиков. Он мог завершить противостояние с Ниджатом Абасовым ничьей, не доводя дело до эндшпиля, но захотел победить во второй встрече и чуть не уступил азербайджанцу, «зевнув» ход слоном на g4. К счастью для норвежца, у него оставались варианты, как спастись. В результате гроссмейстеры всё же поделили очки, и бывший чемпион мира прошёл в финал. У него появилась возможность впервые в карьере выиграть Кубок мира.

Настоящая битва вновь развернулась между Фабиано Каруаной и Рамешбабу Прагнанандхой. Игравший белыми представитель Индии на 40-м ходу оказался в сложнейшей ситуации, когда только один вариант перемещения короля спасал его от поражения. Шахматист долго думал, но всё же нашёл его. Американец продолжал нагнетать обстановку на доске, однако спортсмены в итоге разделили очки. Таким образом, второй финалист турнира определится на тай-брейке в понедельник.