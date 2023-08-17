Шипов назвал слабым выступление российских шахматистов на Кубке мира

Гроссмейстер Сергей Шипов считает, что российские шахматисты могли лучше выступить на Кубке мира 2023 года в Баку.

«Я считаю, что россияне показали слабый результат, но хочу отметить успех индийских товарищей, они вчетвером вышли в четвертьфинал», — цитирует Шипова ТАСС.

По его словам, в Индии много молодых шахматистов и похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами в мужских мировых шахматах.

«Надеюсь, что и наша молодёжь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят молодые Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», — добавил Шипов.

Дальше всех из россиян на турнире в столице Азербайджана прошёл Ян Непомнящий, который проиграл в пятом туре. Впервые в истории четвертьфинал Кубка мира пройдёт без отечественных шахматистов.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам среди женщин.