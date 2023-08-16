Российская шахматистка Александра Горячкина вышла в финал Кубка мира по шахматам среди женщин в Баку (Азербайджан).

В полуфинале турнира россиянка одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи, выиграв её в первой партии и завершив вничью вторую.

В решающем матче Горячкина встретится с победительницей пары Анна Музычук (Украина) — Нургюл Салимова (Болгария).

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее сообщалось, что впервые в истории ни один российский шахматист не сыграет в 1/4 финала Кубка мира.