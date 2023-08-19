«Рикошет компьютерных подготовок»: Горячкина растеряла преимущество и свела вничью первую партию финала Кубка мира

Александра Горячкина сыграла вничью с Нургюл Салимовой в первой партии финала Кубка мира по шахматам. Россиянка белыми фигурами владела преимуществом благодаря грамотным действиям ферзём, но не стала брать вторую подряд пешку, подставленную соперницей. После этого позиция на доске стала равной. В итоге Салимова достаточно быстро предложила ничью.

На Кубке мира по шахматам в Баку после выходного дня пришло время финала у женщин, в котором за титул сражались Александра Горячкина и Нургюл Салимова. И если появлению в решающем матче россиянки никто не удивился, поскольку она доходит до данной стадии турнира уже второй год подряд, то результат 20-летней болгарки — это уже большая сенсация. Девушка ранее не выступала на таком высоком уровне и даже пока не имеет звания гроссмейстера. Поэтому фавориткой противостояния, безусловно, считалась отечественная спортсменка.

Причём, как отметил вице-президент ФШР Сергей Смагин, дело даже не в опыте Горячкиной. По его мнению, Салимова — более удобная по стилю для Александры соперница, чем украинка Анна Музычук, которую болгарка с трудом одолела на тай-брейке в полуфинале.

Также по теме Стабильность — признак мастерства: Александра Горячкина второй раз подряд вышла в финал Кубка мира по шахматам Александра Горячкина сломила сопротивление Тань Чжунъи и второй раз подряд вышла в финал Кубка мира по шахматам. В отличие от...

«Партии с укороченным контролем времени у Музычук и Салимовой получились зубодробительными. Я думаю, что Горячкиной удобнее взаимодействовать с Салимовой, чем с Музычук. По игре она безусловный фаворит. Мне кажется, по стилю Салимова хорошо подходит Горячкиной. Александра демонстрирует очень солидную игру. Надеюсь, она сможет победить, но Кубок мира всегда готов преподнести сюрпризы», — приводит слова Смагина ТАСС.

В то же время гроссмейстер Сергей Шипов обратил внимание на политическую подоплёку возможного финала Горячкиной и Музычук. По его словам, в шахматном мире все вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что российские спортсмены не сядут за один стол с украинскими.

«ФИДЕ удалось избежать нешахматных страстей. Некоторые горячие политики, скандалисты мечтали о такой встрече, но она не состоится. Теперь шахматный мир может спокойно следить за оставшейся частью Кубка мира, не отвлекаясь на политику. В шахматном плане было бы интересно посмотреть на игру Горячкиной с Музычук. Это две высококлассные шахматистки, но Салимова очень здорово действовала на тай-брейке и заслуженно вышла в финал», — сказал Шипов.

Горячкина в субботу играла белыми фигурами. Девушки в дебюте выбрали ферзевый гамбит, но уже на седьмом ходу болгарка пошла на обострение: вместо стандартного продвижения пешки на c6 она отправила слона на g4. Александра также ответила необычно в данной ситуации: белый ферзь переместился не на b3, а на c2, а далее россиянка бросила его в атаку, поставив фигуру на f5. Салимова не была готова к такому наступлению. Под ударом у неё оказались слон и пешка, и девушка вполне логично пожертвовала последней.

У белых появилось преимущество, но Горячкина тут же его растеряла. Нургюл смутила соперницу тем, что подставила под съедение ферзю ещё одну пешку — на c5. Александра почему-то испугалась совершить данное действие и пошла на размен. Как отметил Шипов, это был очень слабый ход шахматистки. Вместо того чтобы пытаться победить с преимуществом в две сильные, крепкие пешки, она стала бороться за спасение с позиции слабого.

«В данном случае Горячкиной просто не хватило характера, воли, осознания собственного достоинства. Это очень прискорбно, потому что она выдающаяся шахматистка. Великий талант. Но отдельные её решения не укладываются ни в какие рамки. Причём уже не в первый раз она отклоняется от кажущихся ей мутными вариантов. И вместо лёгкого, беспроблемного выигрыша она решила сражаться за ничью. Это её выбор. Никаких шахматных идей у чёрных не было. Это рикошет компьютерных подготовок, психологический», — резюмировал во время онлайн-трансляции на YouTube-канале Crestbook специалист.

Также по теме От спокойствия до нервотрёпки: Непомнящего и Горячкину сковали ничьими на Кубке мира, Шувалова чудом спаслась Россияне Ян Непомнящий и Александра Горячкина не смогли одолеть Видита Гуджрати и Харику Дронавалли в классические шахматы на Кубке...

Нужно отдать должное россиянке: она сумела выйти из сложной ситуации, сначала подтолкнув соперницу к размену ладьи, а далее бросив в атаку на чёрных пешек коня. При этом у Салимовой всё равно оставались варианты, чтобы развить нападение и выиграть партию. Но она почему-то решила довольствоваться малым и предложила ничью, начав повторять ходы. Горячкину такое развитие событий в данном случае вполне устраивало, и девушки поделили очки. Теперь в воскресенье, 20 августа, состоится решающая партия. И если в ней вновь не будет победителя, шахматисток ждёт очередной тай-брейк.

В матче за бронзу получилась более бескомпромиссная борьба между Музычук и Тан Чжунъи, в которой сильнее всё же оказалась украинка, действовавшая белыми фигурами.

У мужчин прошли полуфинальные матчи. Магнус Карлсен победил Ниджата Абасова. Норвежец дождался ошибки азербайджанца: на 40-м ходу тот допустил неточность при перемещении ферзя и, осознав фатальность своего решения, достаточно быстро капитулировал. А вот американец Фабиано Каруана не смог взломать оборону 18-летнего Рамешбабу Прагнанандхи. Шахматисты доигрались до голых королей.