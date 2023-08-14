Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вылетел с Кубка мира по шахматам в Баку.

В 1/8 финала он проиграл Видиту Сантошу Гуджрати из Индии на тай-брейке. Общий счёт матча — 4:2 в пользу представителя Индии.

В четвертьфинале Гуджрати сыграет с азербайджанцем Ниджатом Абасовым.

Российские шахматисты выступали на турнире в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее стало известно, что Карлсен победил Иванчука во второй партии и вышел в 1/4 финала Кубка мира по шахматам.