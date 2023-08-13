От спокойствия до нервотрёпки: Непомнящего и Горячкину сковали ничьими на Кубке мира, Шувалова чудом спаслась

Россияне Ян Непомнящий и Александра Горячкина не смогли одолеть Видита Гуджрати и Харику Дронавалли в классические шахматы на Кубке мира в Баку, и теперь победители противостояний определятся на тай-брейке. Не избежит рапида и Полина Шувалова, однако ей стоит благодарить судьбу за такой исход. Она была близка к тому, чтобы покинуть турнир, но во второй партии с Нургюль Салимовой сумела проявить чудеса хладнокровия, спастись в безнадёжной позиции и восстановить паритет.

В Баку продолжается Кубок мира по шахматам, который не перестаёт удивлять болельщиков. И в первую очередь всё внимание приковано к Магнусу Карлсену. После очень сложного матча с немцем Винсентом Каймером, закончившегося затяжным тай-брейком, он достаточно легко справился в 1/8 финала с Василием Иванчуком.

Украинец, обороняясь чёрными фигурами, в концовке пошёл вперёд ладьёй на d5, хотя компьютер предлагал переместить туда коня, после чего перевес белых стал весомым, и норвежец довёл дело до победы. А во второй партии экс-чемпион мира и вовсе заставил оппонента сдаться, потому что тот не нашёл путей, как обыграть противника. А биться за ничью смысла уже не было.

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В отличие от Карлсена, российские гроссмейстеры не сумели выйти в следующую стадию турнира по итогам партий в классические шахматы. Сложнее всего в 1/4 финала пришлось Полине Шуваловой, которая начала матч с поражения от Нургюль Салимовой. Получилось очень упорное противостояние, в котором всё решилось в эндшпиле. На 47-м ходу российская спортсменка предпочла пойти ладьёй на а1, хотя было несколько безопасных вариантов перемещения короля, дала возможность белым получить преимущество в одну пешку и далее организовать охоту за своим королём. Гроссмейстер сопротивлялась до последнего, однако шанса спастись болгарка ей не предоставила.

Вторая партия получилась намного более волнительной, хотя сначала Полина и действовала хорошо. Однако уже с 19-го хода пошли неточности, причём у обеих девушек. Россиянке нужно было удерживать преимущество и идти вперёд ферзём или пешкой, но она неожиданно решила перевести короля на b1 и существенно усложнила себе жизнь.

Впрочем, контратака Салимовой также ничем не увенчалась: отступив на 26-м ходу конём на f5, болгарка подарила сопернице шанс выровнять игру. Только россиянка им не воспользовалась, начав зачем-то перемещать впереди ладью, хотя компьютер предлагал совершенно другое.

К 33-му ходу ситуация для Полины и вовсе выглядела критической: чёрной пешке оставался лишь шаг до превращения в ферзя. Но Нургюль выбрала другой ход — переместила вперёд короля. Минутное замешательство позволило белой ладье съесть потенциально опасную фигуру, спасти ситуацию и пойти в контрнаступление.

В эндшпиле девушки продолжили совершать не самые лучшие ходы. Однако более грамотно действовала россиянка и сумела победить. Салимову же подвело желание довести ещё одну пешку до противоположной стороны доски. В итоге она также была съедена.

Как отметил вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин, Шувалова во втором матче проявила волевые качества.

«Очень интересная партия была у Шуваловой, перед ней стояла тяжёлая задача выиграть партию на заказ. Начинала она хорошо, но потом посыпались ошибки с обеих сторон. Полина проявила свои волевые качества и сумела перевести матч на тай-брейк. Надеюсь, после такой тяжёлой встречи ей будет легче играть на тай-брейке», — приводит слова Смагина ТАСС.

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Куда более спокойно прошли встречи Яна Непомнящего и Александры Горячкиной. Участник матча за мировую шахматную корону играл с Видитом Гуджрати, и оба противостояния свёл к ничьей. Действуя чёрными, он добился незначительно перевеса, но индиец сумел исправить ситуацию и уже на 31-м ходу предложил разделить очки.

Вторая партия дошла до эндшпиля, но была ещё более равной, чем первая. При этом Смагин пожурил россиянина за то, что тот легкомысленно отнёсся к дебюту белыми, не добившись для себя никакого преимущества.

«Будь соперник понастойчивей, Ян мог бы получить большие проблемы», — отметил специалист.

Горячкина также встречалась с соперницей из Индии — Харикой Дронавалли. Обе шахматистки действовали максимально надёжно и, в отличие от Шуваловой с Салимовой, не допускали серьёзных ошибок, поэтому две ничьи в этом противостояния выглядели абсолютно закономерными.

«Саша Горячкина хорошо играла и без проблем сделала две ничьих, наверное, у обеих шахматисток не было каких-то серьёзных возможностей победить», — добавил Смагин.

Теперь соперники встретятся в понедельник, и так же спокойно действовать уже не получится, поскольку победитель в каждом из противостояний всё же должен быть выявлен.