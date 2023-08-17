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Смагин назвал здравым решение ФИДЕ запретить трансгендерам играть на женских турнирах

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин положительно отнесся к решению не допускать трансгендеров до участия в женских международных турнирах.
Смагин назвал здравым решение ФИДЕ запретить трансгендерам играть на женских турнирах
  • РИА Новости

«Это здравое решение международной федерации. У нас в стране таких спортсменов точно нет среди профессионалов, да и не думаю, что на Западе их много, поэтому сложно судить о том, могли бы они чего-то серьёзного добиться или нет», — цитирует Смагина ТАСС.

Руководство Международной шахматной федерации (ФИДЕ) запретило трансгендерам выступать на женских турнирах. Изменённый регламент вступит в силу с 21 августа. Новые правила будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории.

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