Смагин назвал здравым решение ФИДЕ запретить трансгендерам играть на женских турнирах
- РИА Новости
«Это здравое решение международной федерации. У нас в стране таких спортсменов точно нет среди профессионалов, да и не думаю, что на Западе их много, поэтому сложно судить о том, могли бы они чего-то серьёзного добиться или нет», — цитирует Смагина ТАСС.
Руководство Международной шахматной федерации (ФИДЕ) запретило трансгендерам выступать на женских турнирах. Изменённый регламент вступит в силу с 21 августа. Новые правила будут действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории.