Трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории
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«Мы верны нашему слову, команда экспертов усердно работала, чтобы воплотить это в жизнь. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог World Aquatics предоставить эту возможность», — цитирует Аль-Мусаллама «Матч ТВ».
Этап Кубка мира пройдёт 6—8 октября в Берлине. Трансгендеры будут соревноваться в специальной категории в заплывах на 50 и 100 м всеми стилями.
Ранее сообщалось, что в Великобритании запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях по гребле.