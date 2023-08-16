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Трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории

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Президент Международной федерации плавания (World Aquatics) Хусейн Аль-Мусаллам рассказал, что на первом этапе Кубка мира по плаванию дебютируют трансгендерные спортсмены.
Трансгендеры дебютируют на соревнованиях World Aquatics в специальной категории
  • Gettyimages.ru

«Мы верны нашему слову, команда экспертов усердно работала, чтобы воплотить это в жизнь. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог World Aquatics предоставить эту возможность», — цитирует Аль-Мусаллама «Матч ТВ».

Этап Кубка мира пройдёт 6—8 октября в Берлине. Трансгендеры будут соревноваться в специальной категории в заплывах на 50 и 100 м всеми стилями.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях по гребле.

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