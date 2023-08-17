Стабильность — признак мастерства: Александра Горячкина второй раз подряд вышла в финал Кубка мира по шахматам

Александра Горячкина сломила сопротивление Тань Чжунъи и второй раз подряд вышла в финал Кубка мира по шахматам. В отличие от противостояния с Харикой Дронавалли, россиянка не стала доводить дело до тай-брейка и сняла все вопросы в партиях с классическим контролем времени. Сначала она чёрными фигурами превзошла соперницу в позиционной игре, а во второй партии белыми умело свела на нет все попытки китаянки отыграться. В соревнованиях мужчин впервые за долгие годы никто из россиян не смог выйти в четвертьфинал.

Александра Горячкина стала последней надеждой российских болельщиков на победу в Кубке мира по шахматам в Баку после вылета остальных соотечественников. Причём 24-летний гроссмейстер с большим трудом преодолела предыдущую стадию, лишь на тай-брейке взяв верх над Харикой Дронавалли. Представительница Индии оступилась только в седьмой партии — в первой разновидности блица с контролем времени пять минут плюс три секунды на ход, при этом играя белыми фигурами.

По словам бывшего руководителя онлайн-комиссии FIDE Ильи Городецкого, сопернице в этом матче пришлось «наступить на горло собственной песне», поскольку в позиционной игре она уступала россиянке.

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«Понимая это, в нескольких партиях индийская шахматистка шла на рискованные иррациональные позиции, именно за счёт этого ей удалось в четвёртой спастись чёрными. И всё-таки в блиц Александра сумела навязать свою игру: победила в седьмой партии, а в восьмой не дала сопернице ни одного шанса, вынудив Харику форсировать ничью. В итоге очень тяжёлая победа Горячкиной», — приводит Sport24 слова специалиста.

Матч Александры Горячкиной с Тань Чжунъи любители шахмат и вовсе окрестили досрочным финалом Кубка мира. По мнению экспертов, именно победительница этого противостояния с большой долей вероятности должна будет завоевать трофей. И тот факт, что россиянка выглядела солидно в обеих партиях, тем более вселяет оптимизм.

В первой девушки разыграли ферзевый гамбит. Китаянка постаралась удивить соперницу, пойдя пешкой на h3. Такое перемещение не пользуется популярностью у гроссмейстеров, но Горячкина оказалась к нему готова и совершила правильные тактические действия, что, в свою очередь, поставило в замешательство соперницу. В итоге после серии разменов чёрные завладели преимуществом.

При этом практически выиграть партию Александра могла уже на 20-м ходу, если бы перевела коня на g7. Тогда у Тань Чжунъи не осталось бы шансов на спасение. Но россиянка вместо этого решила укрепить позицию ладьи, и в итоге ситуация на доске вновь стала равной. Это воодушевило китаянку, и она опрометчиво отправила коня на f4. Эта ошибка позволила россиянке развить контрнаступление и далее заставить оппонентку капитулировать на 45-м ходу.

К сожалению, успех чёрными сыграл с Горячкиной злую шутку. Она перемудрила в дебюте партии белыми, попытавшись сразу же разменять ферзей. В итоге, начиная с 12-го хода небольшим преимуществом владела соперница, а Александре приходилось действовать особенно аккуратно, чтобы не допустить фатальной ошибки. И с этой задачей она справилась. К эндшпилю ситуация выровнялась, но китаянке нужна была победа, поэтому она сражалась до тех пор, пока у девушек на доске не осталось по коню и ладье.

Увы, не сумела поддержать соотечественницу и побороться за место в финале Кубка мира Полина Шувалова. Она сотворила чудо в противостоянии с Нургюл Салимовой в классические шахматы, но на тай-брейк ей не хватило концентрации. Как отметил Городецкий, в концовке первой партии гроссмейстер перепутала порядок ходов.

«У Полины был шанс пройти дальше на тай-брейке: в концовке первой партии с контролем 25 + 10 у неё было решающее преимущество. Но она грубо ошиблась: перепутала порядок ходов. Болгарской шахматистке повезло. А во второй Салимова уже достаточно уверенно победила и вышла в полуфинал. И это, конечно, главная сенсация женского турнира», — отметил специалист.

Болгарка в полуфинале встречается с Анной Музычук. И в этом противостоянии ещё не всё ясно: девушки не смогли выявить лучшую и теперь продолжат борьбу на тай-брейке. И если фаворит подтвердит свой класс, то поклонников шахмат ждёт повторение полуфинала Кубка мира 2021 года, в котором россиянка взяла верх над украинкой.

Четвертьфинал впервые без россиян

Главным разочарованием Кубка мира в Баку стало выступление россиян в мужской сетке. Впервые в истории ни один представитель страны не добрался до четвертьфинала. Андрей Есипенко и Пётр Свидлер остановились на стадии 1/16 финала, а последним соревнования покинул Ян Непомнящий, которому также очень непросто далось выступление в Азербайджане.

«Добби свободен», — написал он в социальных сетях после вылета с турнира в 1/8 финала.

Гроссмейстер не смог справиться на тай-брейке с Видитом Гуджрати. Ключевой стала третья партия, в которой Непомнящий с самого начала попал в очень неприятную позицию белыми, но затем сумел выровнять ситуацию и уже индийцу пришлось искать точные ходы. Ян мог свести встречу к ничьей повторением ходов, но не стал этого делать, что оказалось ошибкой. Видит разобрался в позиции и уверенно победил.

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По мнению вице-президента Федерации шахмат России Сергея Смагина, Непомнящий не показал на турнире всего, на что он действительно способен.

«Он сделал акцент на быстрых шахматах. Мне кажется, нужно было стараться выиграть в классике, избирать более жёсткую стратегию. У него иногда бывает снисходительное отношение к сопернику, а индийцы совершенно закономерно вчетвером вышли в четвертьфинал, хотя здесь они играют явно выше своего уровня. Ничего страшного в поражении нет, даже сильнейший шахматист мира Магнус Карлсен ещё ни разу не выиграл турнир», — приводит слова Смагина ТАСС.

К счастью, на участие Непомнящего в турнире претендентов Кубок мира никак не влияет. Он в любом случае на нём выступит, поскольку боролся с Дином Лижэнем за мировую шахматную корону.

И если для Яна поездка в Баку прошла со знаком минус, то Магнус Карлсен, напротив, в решающих стадиях разыгрался. Норвежец после неубедительного старта пришёл в себя и взял три партии подряд, а ещё одну завершил вничью, таким образом, уверенно расправившись с Василием Иванчуком и Доммараджу Гукешем. Его следующим соперником станет азербайджанец Ниджат Абасов, который умудрился выиграть в родных стенах уже девять партий.

В целом же, говоря о первых итогах турнира, нужно отметить индийских шахматистов: сразу четыре представителя страны вышли в четвертьфинал. И, по словам гроссмейстера Сергея Шипова, это невероятный результат.

«В Индии много молодых шахматистов, и, похоже, что в ближайшее время именно они будут лидерами у мужчин. Надеюсь, что и наша молодёжь подтянется, что Андрей Есипенко перестанет подставлять фигуры под бой, прибавят Володар Мурзин, Арсений Нестеров и другие молодые ребята», — сказал гроссмейстер.