Шипов: считаю, что у Горячкиной отличные шансы на выход в финал
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«Я считаю, что у Александры Горячкиной отличные шансы на выход в финал. Да, она проиграла китаянке на турнире претенденток, но тогда Александра была не в порядке. Сейчас она находится в хорошей форме и показывает солидную, крепкую игру», — приводит слова Шипова ТАСС.
Напомним, что в первой партии 1/2 финала россиянка чёрными фигурами победила китаянку Тань Чжунъи. Партия завершилась после 45-го хода. Вторая партия пройдёт 16 августа.
Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.