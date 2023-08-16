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Шипов: считаю, что у Горячкиной отличные шансы на выход в финал

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Гроссмейстер Сергей Шипов оценил шансы российской шахматистки Александры Горячкиной выйти в финал Кубка мира в Баку (Азербайджан).
Шипов: считаю, что у Горячкиной отличные шансы на выход в финал
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что у Александры Горячкиной отличные шансы на выход в финал. Да, она проиграла китаянке на турнире претенденток, но тогда Александра была не в порядке. Сейчас она находится в хорошей форме и показывает солидную, крепкую игру», — приводит слова Шипова ТАСС.

Напомним, что в первой партии 1/2 финала россиянка чёрными фигурами победила китаянку Тань Чжунъи. Партия завершилась после 45-го хода. Вторая партия пройдёт 16 августа. 

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. 

Ранее Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.

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