Шипов: считаю, что у Горячкиной отличные шансы на выход в финал

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил шансы российской шахматистки Александры Горячкиной выйти в финал Кубка мира в Баку (Азербайджан).

«Я считаю, что у Александры Горячкиной отличные шансы на выход в финал. Да, она проиграла китаянке на турнире претенденток, но тогда Александра была не в порядке. Сейчас она находится в хорошей форме и показывает солидную, крепкую игру», — приводит слова Шипова ТАСС.

Напомним, что в первой партии 1/2 финала россиянка чёрными фигурами победила китаянку Тань Чжунъи. Партия завершилась после 45-го хода. Вторая партия пройдёт 16 августа.

Российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Непомнящий не смог выйти в четвертьфинал Кубка мира по шахматам.