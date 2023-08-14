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Смагин считает, что Шувалова проявила волевые качества на Кубке мира по шахматам

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что россиянка Полина Шувалова допустила много ошибок, но проявила характер во второй партии четвертьфинала Кубка мира по шахматам 2023 года в Баку с Нургюл Салимовой из Болгарии.

«Очень интересная партия была у Шуваловой, перед ней стояла тяжёлая задача выиграть партию на заказ. Полина проявила свои волевые качества и сумела перевести матч на тай-брейк. Надеюсь, после такой тяжёлой встречи ей будет легче играть», — цитирует Смагина ТАСС.

Шувалова белыми фигурами нанесла поражение Салимовой во второй партии и перевела матч на тай-брейк.

Призовой фонд мужского турнира составляет $1,8 млн, женского — $676 тыс. Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе. Соревнования завершатся 23 августа (в случае тай-брейка — 24 августа).

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий сыграл вничью во второй партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам.

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