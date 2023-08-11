Карякин: Свидлеру и Есипенко просто не повезло в 1/16 Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, почему Пётр Свидлер и Андрей Есипенко не смогли выйти в 1/8 финала Кубка мира по шахматам в Баку, уступив соперникам из Индии.

«Свидлер потерпел поражение, играя белыми фигурами. Он не имел права, это неправильно. Но мне не хочется ругать Петра. Потому что азербайджанский шахматист Ниджат Абасов показывает на этом Кубке мира очень серьёзную и солидную игру. Он прошёл нескольких гроссмейстеров высокого класса, например Аниша Гири, который является одним из ведущих в мире. И сейчас прошёл ещё и Свидлера. Так что тут удача вкупе с мастерством принесла азербайджанцу результат.

А Андрею Есипенко было суждено сыграть в драматическом матче с Гукешем Доммараджу. В тяжёлых ситуациях Андрей соскакивал в ничью, причём в обеих партиях. Ему это удалось. Но в быстрых шахматах Есипенко не смог выступить так же эффективно. При ничейной позиции он допустил грубейшую ошибку одним ходом и, по сути, уехал домой уже после него. К сожалению, россиянину в данном случае просто не повезло. Этот прокол на ровном месте стоил ему матча, в котором он держался очень достойно», — сказал Карякин RT.

Ранее Карякин прокомментировал выход Яна Непомнящего в 1/8 финала Кубка мира по шахматам.