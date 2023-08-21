Смагин: Горячкина вытащила тай-брейк прямо на зубах

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира в Баку.

«Тяжелейший тай-брейк, Горячкина его вытащила прямо на зубах. Шахматные составляющие уходят на второй план, главное — победа. Но есть над чем работать», — приводит слова Смагина ТАСС.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.