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Смагин: Горячкина вытащила тай-брейк прямо на зубах

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира в Баку.
Смагин: Горячкина вытащила тай-брейк прямо на зубах
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

«Тяжелейший тай-брейк, Горячкина его вытащила прямо на зубах. Шахматные составляющие уходят на второй план, главное — победа. Но есть над чем работать», — приводит слова Смагина ТАСС.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.

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