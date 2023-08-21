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Рязанцев: Кубок мира — турнир, где одна плохая партия способна поставить крест на перспективах гроссмейстера

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказал мнение, что Кубок мира по шахматам является тем турниром, где плохая игра может повлиять на карьеру спортсмена.
Рязанцев: Кубок мира — турнир, где одна плохая партия способна поставить крест на перспективах гроссмейстера
  • Gettyimages.ru
  • © agrobacter

«Если говорить об опыте, то разница в возрасте у них не настолько большая. Более того, так как Нургюл стала своеобразной тёмной лошадкой, от неё никто не ждал особенных успехов. В такой ситуации играть легко, ведь никто не упрекнёт за поражение. Горячкина, напротив, во второй раз подряд вышла в финал КМ. И очередная её осечка была бы воспринята болезненно.

Все бы сказали, что она обязана была одерживать победу над неопытной оппоненткой. Но Александра сумела справиться с нервами в решающий момент. Плюс Кубок мира — турнир, где одна плохая партия способна поставить крест на перспективах гроссмейстера. В этом плане россиянка играла с запасом и не давала шансов соперницам», — заявил Рязанцев RT.

Ранее Рязанцев оценил игру болгарки Нургюл Салимовой в финальном матче Кубка мира по шахматам.

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