Рязанцев: Кубок мира — турнир, где одна плохая партия способна поставить крест на перспективах гроссмейстера

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказал мнение, что Кубок мира по шахматам является тем турниром, где плохая игра может повлиять на карьеру спортсмена.

«Если говорить об опыте, то разница в возрасте у них не настолько большая. Более того, так как Нургюл стала своеобразной тёмной лошадкой, от неё никто не ждал особенных успехов. В такой ситуации играть легко, ведь никто не упрекнёт за поражение. Горячкина, напротив, во второй раз подряд вышла в финал КМ. И очередная её осечка была бы воспринята болезненно.

Все бы сказали, что она обязана была одерживать победу над неопытной оппоненткой. Но Александра сумела справиться с нервами в решающий момент. Плюс Кубок мира — турнир, где одна плохая партия способна поставить крест на перспективах гроссмейстера. В этом плане россиянка играла с запасом и не давала шансов соперницам», — заявил Рязанцев RT.

Ранее Рязанцев оценил игру болгарки Нургюл Салимовой в финальном матче Кубка мира по шахматам.