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Рязанцев считает Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев оценил игру болгарки Нургюл Салимовой в финальном матче Кубка мира по шахматам.
Рязанцев считает Салимову настоящим открытием Кубка мира по шахматам
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«С другой стороны, и Нургюл владела преимуществом в первой партии, но растеряла его. В этом плане финал можно назвать днём упущенных возможностей. Но представительнице Болгарии необходимо отдать должное, поскольку она стала настоящим открытием Кубка планеты. Она не только показывала интересную игру, но и продемонстрировала наличие крепкой нервной системы.

Благодаря этому Салимова во многих тай-брейках оказывалась сильнее самых сильных соперников, совершая меньше помарок. Здесь можно вспомнить победу над Анной Музычук в полуфинале. Притом что у неё была очень непростая сетка», — заявил Рязанцев RT.

Ранее Рязанцев высказался о победе россиянки Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой на Кубке мира по шахматам.

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