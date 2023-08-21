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Рязанцев — о победе Горячкиной на Кубке мира: Александра взяла верх в борьбе нервов

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев высказался о победе россиянки Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой на Кубке мира по шахматам.
Рязанцев — о победе Горячкиной на Кубке мира: Александра взяла верх в борьбе нервов
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«В первую очередь хотелось бы поздравить Горячкину с победой. Она уверенно прошла весь турнир. Конечно, финал получился сложным, но по-другому и не бывает. Успех Александры можно назвать абсолютно заслуженным, поскольку она действовала с большим запасом.

Во втором тай-брейке у Салимовой имелись шансы зацепить ничью в эндшпиле, но в итоге она нашла такой неудачный вариант, что получила бесперспективную позицию. Последняя ошибка оказалась роковой. Горячкина взяла верх в борьбе нервов», — заявил Рязанцев RT.

Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказал мнение, что победа Горячкиной на Кубке мира является закономерной.

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