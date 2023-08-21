Рязанцев — о победе Горячкиной на Кубке мира: Александра взяла верх в борьбе нервов
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«В первую очередь хотелось бы поздравить Горячкину с победой. Она уверенно прошла весь турнир. Конечно, финал получился сложным, но по-другому и не бывает. Успех Александры можно назвать абсолютно заслуженным, поскольку она действовала с большим запасом.
Во втором тай-брейке у Салимовой имелись шансы зацепить ничью в эндшпиле, но в итоге она нашла такой неудачный вариант, что получила бесперспективную позицию. Последняя ошибка оказалась роковой. Горячкина взяла верх в борьбе нервов», — заявил Рязанцев RT.
Ранее президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказал мнение, что победа Горячкиной на Кубке мира является закономерной.