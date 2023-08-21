Дворкович считает закономерной победу Горячкиной на Кубке мира по шахматам

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказал мнение, что победа россиянки Александры Горячкиной на Кубке мира является закономерной.

«Александра является одной из сильнейших шахматисток мира уже несколько лет и была одной из фавориток этих соревнований в Баку. Победа скорее закономерна, хотя были и другие великолепные претендентки на победу. По ходу финала, однако, инициативой владела болгарская шахматистка, но, видимо, не хватило опыта игры на таком высоком уровне», — цитирует Дворковича ТАСС.

21 августа Горячкина победила болгарку Нургюл Салимову на тай-брейке и выиграла Кубок мира по шахматам.

Россиянка белыми в дебюте поединка с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход форсировала размен пешек и ладей, но особой выгоды из этого поначалу не извлекла.

Однако на 12-м ходу болгарка внезапно подвинула пешку на c5, вместо того чтобы защитить белопольным слоном другую, на c4. Россиянка использовала возможность и развила преимущество, попутно спровоцировав соперницу на то, чтобы избавиться от тяжёлых фигур.

Тем не менее Салимовой удалось путём почти идеальной точности добиться равенства на доске, но, когда на доске осталось всего пять фигур, не считая королей, Горячкина воспользовалась ошибкой соперницы. Она довела дело до победы и стала победительницей Кубка мира.

Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.