Узнать больше

Шахматистка Салимова назвала Горячкину своим кумиром

Короткая ссылка
Болгарская шахматистка Нургюл Салимова назвала россиянку Александру Горячкину своим кумиром.
Шахматистка Салимова назвала Горячкину своим кумиром
  • РИА Новости
  • © Татьяна Меель

«Я очень рада выходу в финал, но сейчас расстроена из-за поражения, я была близка к победе, у меня были две выигрышные позиции — и такой печальный финал. Но ничего страшного, я рада, что дошла до финала и проиграла одной из сильнейших шахматисток мира. Горячкина вообще была моим кумиром, когда я была ребёнком», — приводит слова Салимовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей не удалось пообщаться с Горячкиной после завершения партии.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал победу Горячкиной над Салимовой в финале Кубка мира в Баку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить