Шахматистка Салимова назвала Горячкину своим кумиром

Болгарская шахматистка Нургюл Салимова назвала россиянку Александру Горячкину своим кумиром.

«Я очень рада выходу в финал, но сейчас расстроена из-за поражения, я была близка к победе, у меня были две выигрышные позиции — и такой печальный финал. Но ничего страшного, я рада, что дошла до финала и проиграла одной из сильнейших шахматисток мира. Горячкина вообще была моим кумиром, когда я была ребёнком», — приводит слова Салимовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей не удалось пообщаться с Горячкиной после завершения партии.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал победу Горячкиной над Салимовой в финале Кубка мира в Баку.