Горячкина и Салимова свели к ничьей первую партию тай-брейка финала Кубка мира

Россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой в первой партии тай-брейка финала Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку (Азербайджан).

Болгарка белыми здорово развила фигуры в дебюте поединка с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход, создав мощный кулак в центре доски из защищающих друг друга коней. После чего планомерно развивала атаку на ферзевом фланге пешками и дожимала россиянку. Однако, как и днём ранее, в цейтноте Салимова отдала ладью за слона и упустила преимущество, чем воспользовалась Горячкина.

Напомним, что обе партии в классические шахматы Горячкина и Салимова в выходные свели к ничьим, тем самым отложив вопрос о победителе турнира на понедельник.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен уверенно вышел в финал Кубка мира по шахматам, который проходит в Баку.