Поткин считает, что Горячкина на классе победила в финале Кубке мира по шахматам

Тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин оценил победу россиянки Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира.

«Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе», — приводит слова Поткина ТАСС.

Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу Горячкиной над Салимовой в финале Кубка мира в Баку.