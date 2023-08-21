Поткин считает, что Горячкина на классе победила в финале Кубке мира по шахматам
- РИА Новости
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«Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе», — приводит слова Поткина ТАСС.
Горячкина на тай-брейке переиграла Салимову и одержала победу в Кубке мира. Напомним, что обе партии в классические шахматы и первую в быстрые Горячкина и Салимова свели к ничьим.
Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал победу Горячкиной над Салимовой в финале Кубка мира в Баку.