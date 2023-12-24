Шестьдесят российских шахматистов выступят на ЧМ по рапиду и блицу

Шестьдесят российских шахматистов примут участие в чемпионате мира по рапиду и блицу.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

У мужчин выступят 40 россиян, а у женщин — 20.

Стартовые листы возглавляют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Петр Свидлер.

У женщин рейтинг-фаворитами являются Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

Турнир пройдёт с 25 по 31 декабря в Самарканде (Узбекистан).

Ранее Аркадий Дворкович объяснил, почему нет возможности снять санкции с россиян и допустить их к участию в турнирах под флагом и гимном.