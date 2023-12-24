Шестьдесят российских шахматистов выступят на ЧМ по рапиду и блицу
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
У мужчин выступят 40 россиян, а у женщин — 20.
Стартовые листы возглавляют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Петр Свидлер.
У женщин рейтинг-фаворитами являются Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.
Турнир пройдёт с 25 по 31 декабря в Самарканде (Узбекистан).
Ранее Аркадий Дворкович объяснил, почему нет возможности снять санкции с россиян и допустить их к участию в турнирах под флагом и гимном.