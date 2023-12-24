RT в Telegram
Подпишись

Шестьдесят российских шахматистов выступят на ЧМ по рапиду и блицу

Короткая ссылка
Шестьдесят российских шахматистов примут участие в чемпионате мира по рапиду и блицу.
Шестьдесят российских шахматистов выступят на ЧМ по рапиду и блицу
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

У мужчин выступят 40 россиян, а у женщин — 20.

Стартовые листы возглавляют Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Ян-Кшиштоф Дуда, Максим Вашье-Лаграв, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Петр Свидлер.

У женщин рейтинг-фаворитами являются Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Александра Костенюк, Александра Горячкина, Екатерина Лагно.

Турнир пройдёт с 25 по 31 декабря в Самарканде (Узбекистан).

Ранее Аркадий Дворкович объяснил, почему нет возможности снять санкции с россиян и допустить их к участию в турнирах под флагом и гимном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить