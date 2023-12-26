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8-летний россиянин обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду

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Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев нанёс поражение 28-летнему победителю Всемирной шахматной Олимпиады Жахонгиру Вахидову из Узбекистана на чемпионате мира по рапиду в Самарканде.
8-летний россиянин обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ по рапиду
  • Gettyimages.ru
  • © imagefactory-studio

Шогджиев играл чёрными. Россиянин на 34-м ходу предложил сопернику ничью, но Вахидов отказался. После этого Шогджиев в семь ходов довёл партию до победы.

Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что Ян Непомнящий поборется за победу на чемпионате мира по рапиду и блицу.

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