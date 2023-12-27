Карлсен заявил, что не имеет доступа к ноутбуку во время ЧМ по рапиду
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«В этом году организаторы уточнили, что в перерывах между турами нельзя иметь при себе ноутбук. У меня его тоже нет. В предыдущие годы у меня частично был доступ к ноутбуку, но не думаю, что всё равно взял бы его с собой», — цитирует Карлсена NRK.
Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира — $1 млн.
Карлсен с 7 очками занимает первое место после второго игрового дня соревнований на ЧМ по рапиду, у Даниила Дубова — 6,5. Ян Непомнящий с 6 очками располагается на 30-м месте.
Ранее сообщалось, что Анастасия Боднарук лидирует на чемпионате мира по рапиду после второго дня турнира.