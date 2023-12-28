Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).

По итогам 13 раундов 33-летний норвежец набрал 10 очков, одержав семь побед и шесть раз сыграв вничью.

Таким образом, гроссмейстер защитил свой титул и стал пятикратным чемпионом мира по рапиду.

Второе место занял представляющий Словению Владимир Федосеев (9,5 очка), третьим стал китаец Юй Янъи (9), опередивший соперников по дополнительным показателям.

Среди россиян лучший результат показал Володар Мурзин, ставший пятым (9 очков).

С 29 пр 30 декабря в Самарканде пройдёт чемпионат мира по блицу.

Ранее Карлсен заявил, что не имеет доступа к ноутбуку во время чемпионата мира по рапиду в Самарканде.