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Непомнящий раскритиковал FIDE за привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выступил с обращением к Международной шахматной федерации (FIDE) касательно привилегий норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду и блицу.
Непомнящий раскритиковал FIDE за привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду
  • AFP
  • © Giuseppe CACACE

«Уважаемая FIDE и организаторы чемпионата, как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее. Справедливо ли предоставлять Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, в то время как никто другой не имеет такой возможности», — написал Непомнящий в социальных сетях.

Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Лидируют пять человек: Магнус Карлсен (Норвегия), Арджун Эригайси (Индия), Юй Янъи (Китай), Иван Чепаринов (Болгария) и Видит Сантош Гуджрати (Индия) у них 4,5. 

Непомнящий с 3 баллами располагается на 64-й строчке в таблице. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Боднарук занимает третье место после первого дня ЧМ по рапиду.

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