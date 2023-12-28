Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду

Россиянка Анастасия Боднарук не смогла сдержать эмоций после победы на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).

«Сейчас у меня очень эмоционально истощённое состояние, эмоции придут попозже. На самом деле, я, к сожалению, расплакалась, после того как матч закончился», — цитирует Боднарук ТАСС.

На тай-брейке 31-летняя россиянка обыграла индианку Хампи Конеру — 2,5-1,5.

По итогам 11 туров Боднарук набрала 8,5 очка, столько же было у китаянки Лэй Тинцзе и Конеру.

Ранее Боднарук прокомментировала свою победу на чемпионате мира по рапиду.