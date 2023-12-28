RT в Telegram
Подпишись

Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Боднарук не смогла сдержать эмоций после победы на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).
Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду
  • Gettyimages.ru

«Сейчас у меня очень эмоционально истощённое состояние, эмоции придут попозже. На самом деле, я, к сожалению, расплакалась, после того как матч закончился», — цитирует Боднарук ТАСС.

На тай-брейке 31-летняя россиянка обыграла индианку Хампи Конеру — 2,5-1,5.

По итогам 11 туров Боднарук набрала 8,5 очка, столько же было у китаянки Лэй Тинцзе и Конеру.

Ранее Боднарук прокомментировала свою победу на чемпионате мира по рапиду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить