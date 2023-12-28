Рывок на вершину: Боднарук захватила лидерство на ЧМ по рапиду, Непомнящий одержал три победы

Анастасия Боднарук единолично возглавила турнирную таблицу на чемпионате мира по рапиду в Самарканде после двух соревновательных дней. В среду россиянка белыми фигурами поочерёдно одолела серьёзных конкуренток Нургюл Салимову и Чжу Цзиньэр, а также удачно стартовавшую Умиду Омонову. У мужчин Даниил Дубов, Володар Мурзин и Дмитрий Андрейкин отстают на 0,5 балла от трио шахматистов, делящих первую строчку. Пришёл в себя после неудачного старта и Ян Непомнящий, одержавший три победы и вплотную подобравшийся к лидерам. А восьмилетний Роман Шогджиев сенсационно одолел Юхана-Себастьяна Кристиансена и заслужил слова похвалы от Магнуса Карлсена.

Второй игровой день проредил число лидеров мужского турнира на чемпионате мира по рапиду. Если после первого на вершине находились пятеро шахматистов, теперь их осталось трое. Входит в их число и Магнус Карлсен. Норвежец, добровольно отказавшийся от очередной защиты чемпионского титула в классических шахматах, горит желанием под Новый год завоевать трофей в быстрых.

Но в среду он одержал всего одну победу — над индийцем Видитом Сантошем Гуджрати. Вместе с тем он разошёлся миром с Арджуном Эригайси, одним из главных конкурентов Юй Янъи и Винсентом Каймером.

Зато он успел ответить Яну Непомнящему, накануне обвинившему его в использовании ноутбука для подготовки между партиями, в то время как другие участники такой возможности лишены. Магнус заверил, что не имеет с собой никакой техники. Встала на его сторону и ФИДЕ, опубликовавшая специальный пост в соцсетях.

Также по теме Непомнящему и Горячкиной на зависть: Дубов и Боднарук уверенно стартовали на чемпионате мира по рапиду в Самарканде Ян Непомнящий не слишком удачно стартовал на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Он сумел одолеть соперников лишь в двух партиях...

«Никому особые условия не предоставлялись, и даже если кому-то между раундами по приглашению официальных лиц ФИДЕ открыли доступ во внешние помещения, контроль над соблюдением принципов честной игры осуществлялся в полной мере», — отметили в федерации.

Помимо скандинава по семь очков имеют Юй Янъи и Владимир Федосеев. Последний родился в Санкт-Петербурге и построил карьеру в России. В частности, гроссмейстер добрался до полуфинала Кубка мира и решающего противостояния первенства планеты по рапиду. Кроме того, он зарекомендовал себя как универсал, сильный как в рапиде, так и в блице.

Однако летом, когда ФИДЕ при переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую конфедерацию предоставила спортсменам право остаться в Европейском шахматном союзе, он перебрался в Словению. Едва ли там жалеют о таком трансфере, ведь Федосеев 27 декабря был неудержим: одержал три победы и разошёлся миром только с Юй Янъи.

Что касается россиян, то быстро удалось прийти в себя лидеру отечественной дружины Непомнящему. В стартовый день он выглядел не лучшим образом и больше запомнился как раз жалобой на Карлсена.

К счастью, в среду бывший претендент на шахматную корону выступил гораздо увереннее. Он взял верх над Арьяном Тари, ещё одним экс-представителем России Сананом Сюгировым, выступающим за Венгрию, и Тимуром Гареевым.

Ложкой дёгтя для него стала осечка чёрными в противостоянии с 17-летним соотечественником Володаром Мурзиным. Причём любопытно, что вплоть до 35-го хода ситуация на доске была приблизительно равной, но после того как Ян перевёл короля на d7, оппонент завладел преимуществом и на 56-м вынудил фаворита сдаться. Непомнящий в Узбекистане вообще не слишком успешно играет с юниорами. Достаточно вспомнить его осечку во встрече с 15-летним Ернуром Амангелды.

После второго дня по 6,5 балла имеют и отстают от тройки лидеров всего на 0,5 балла одновременно три отечественных гроссмейстера — Даниил Дубов, Володар Мурзин и Дмитрий Андрейкин. Первые двое в восьмом туре разошлись миром в очном матче. С другой стороны, у них ещё есть возможность побороться за трофей.

По шесть очков имеют Арсений Нестеров, Максим Матлаков, Александр Грищук, Ян Непомнящий и Андрей Есипенко. Помимо экс-претендента на шахматную корону, трёх оппонентов обыграл последний.

Между тем интересных событий хватало и за дальними столами. Например, опять порадовал болельщиков Роман Шогджиев. Восьмилетний уроженец Калмыкии получил возможность стартовать в Самарканде по особой квоте и воспользовался ею.

Если накануне он сенсационно одолел победителя Всемирной шахматной Олимпиады — 2022 Жахонгира Вахидова, то теперь взял верх над представителем сборной Норвегии Юханом-Себастьяном Кристиансеном. Причём чемпиону мира в младшей возрастной категории ещё и удалось проявить характер. По ходу большей части встречи оппонент владел преимуществом, но допустил несколько грубых помарок и был вынужден сдаться.

Журналисты же обратили внимание на поведение Романа. Быстро сделав очередной ход, он гулял по помещению, изучая ситуацию на соседних столах. Соперник же в этот момент напряжённо думал, склонившись над доской. К чести скандинава, уступив, он отдал дань уважения мальчику и признался, что в его возрасте едва выучил правила игр. Впечатляющим назвал результаты вундеркинда даже Карлсен.

К слову, мать Шогджиева заявила, что сын мечтает о триумфе на чемпионате мира и победе как раз над Магнусом. Не исключено, что в будущем его помыслы претворятся в реальность. Пока же он с тремя баллами располагается во второй сотне общего протокола.

Не обошлось на первенстве и без курьёза. Представитель хозяев Мухиддин Мадаминов умудрился поставить «детский мат» индийцу Сурье Шехару Гангули. Удивительно, что он вдобавок играл чёрными. Причём на всё Мухиддину понадобилось всего восемь ходов.

А вот у женщин после восьми туров определился единоличный лидер, и тем приятнее, что им стала Анастасия Боднарук. После первого дня она всего на 0,5 очка отставала от Нургюл Салимовой и Чжу Цзиньэр. Но успехи уроженки Санкт-Петербурга в какой-то мере казались случайными.

Однако в среду Боднарук подтвердила, что находится в потрясающей форме и способна завоевать трофей. Она продемонстрировала практически 100%-ный результат. Причём остановить её сумела только именитая соотечественница Екатерина Лагно, присутствие которой на вершине удивило бы куда меньше.

Но Анастасия чёрными сумела принудить фаворита к ничьей уже на 17-м ходу, что для неё можно считать отличным исходом. Не менее потрясает то, как россиянка сокрушила белыми двух бывших лидеров —Салимову и Чжу Цзиньэр. Правда, этими фигурами она сыграла уже пять партий, а следовательно, на следующий день больше матчей проведёт чёрными. Пока же она на 0,5 очка опережает ближайших преследователей в лице Конеру Хампи и Чжай Мо.

С аналогичными результатами (три победы и одна ничья) завершила соревновательный день Александра Горячкина, которая, как и Непомнящий, стартовала не слишком удачно. Вничью она сыграла только с соотечественницей Леей Гарифуллиной. Наконец, отметившая 27 декабря 34-й день рождения Лагно одолела Оливию Киолбасу и Ни Шицюнь. А помимо Боднарук, она поделила баллы с Белой Хотенашвили. Теперь все три отечественные спортсменки имеют в активе по шесть очков.