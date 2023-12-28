Рывок на вершину: Боднарук захватила лидерство на ЧМ по рапиду, Непомнящий одержал три победы
Боднарук захватила лидерство у женщин на чемпионате мира по рапиду
- Анастасия Боднарук
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- © International Chess Federation (FIDE)
Второй игровой день проредил число лидеров мужского турнира на чемпионате мира по рапиду. Если после первого на вершине находились пятеро шахматистов, теперь их осталось трое. Входит в их число и Магнус Карлсен. Норвежец, добровольно отказавшийся от очередной защиты чемпионского титула в классических шахматах, горит желанием под Новый год завоевать трофей в быстрых.
Но в среду он одержал всего одну победу — над индийцем Видитом Сантошем Гуджрати. Вместе с тем он разошёлся миром с Арджуном Эригайси, одним из главных конкурентов Юй Янъи и Винсентом Каймером.
Зато он успел ответить Яну Непомнящему, накануне обвинившему его в использовании ноутбука для подготовки между партиями, в то время как другие участники такой возможности лишены. Магнус заверил, что не имеет с собой никакой техники. Встала на его сторону и ФИДЕ, опубликовавшая специальный пост в соцсетях.
«Никому особые условия не предоставлялись, и даже если кому-то между раундами по приглашению официальных лиц ФИДЕ открыли доступ во внешние помещения, контроль над соблюдением принципов честной игры осуществлялся в полной мере», — отметили в федерации.
Помимо скандинава по семь очков имеют Юй Янъи и Владимир Федосеев. Последний родился в Санкт-Петербурге и построил карьеру в России. В частности, гроссмейстер добрался до полуфинала Кубка мира и решающего противостояния первенства планеты по рапиду. Кроме того, он зарекомендовал себя как универсал, сильный как в рапиде, так и в блице.
Однако летом, когда ФИДЕ при переходе Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую конфедерацию предоставила спортсменам право остаться в Европейском шахматном союзе, он перебрался в Словению. Едва ли там жалеют о таком трансфере, ведь Федосеев 27 декабря был неудержим: одержал три победы и разошёлся миром только с Юй Янъи.
Что касается россиян, то быстро удалось прийти в себя лидеру отечественной дружины Непомнящему. В стартовый день он выглядел не лучшим образом и больше запомнился как раз жалобой на Карлсена.
К счастью, в среду бывший претендент на шахматную корону выступил гораздо увереннее. Он взял верх над Арьяном Тари, ещё одним экс-представителем России Сананом Сюгировым, выступающим за Венгрию, и Тимуром Гареевым.
Ложкой дёгтя для него стала осечка чёрными в противостоянии с 17-летним соотечественником Володаром Мурзиным. Причём любопытно, что вплоть до 35-го хода ситуация на доске была приблизительно равной, но после того как Ян перевёл короля на d7, оппонент завладел преимуществом и на 56-м вынудил фаворита сдаться. Непомнящий в Узбекистане вообще не слишком успешно играет с юниорами. Достаточно вспомнить его осечку во встрече с 15-летним Ернуром Амангелды.
После второго дня по 6,5 балла имеют и отстают от тройки лидеров всего на 0,5 балла одновременно три отечественных гроссмейстера — Даниил Дубов, Володар Мурзин и Дмитрий Андрейкин. Первые двое в восьмом туре разошлись миром в очном матче. С другой стороны, у них ещё есть возможность побороться за трофей.
По шесть очков имеют Арсений Нестеров, Максим Матлаков, Александр Грищук, Ян Непомнящий и Андрей Есипенко. Помимо экс-претендента на шахматную корону, трёх оппонентов обыграл последний.
Между тем интересных событий хватало и за дальними столами. Например, опять порадовал болельщиков Роман Шогджиев. Восьмилетний уроженец Калмыкии получил возможность стартовать в Самарканде по особой квоте и воспользовался ею.
Если накануне он сенсационно одолел победителя Всемирной шахматной Олимпиады — 2022 Жахонгира Вахидова, то теперь взял верх над представителем сборной Норвегии Юханом-Себастьяном Кристиансеном. Причём чемпиону мира в младшей возрастной категории ещё и удалось проявить характер. По ходу большей части встречи оппонент владел преимуществом, но допустил несколько грубых помарок и был вынужден сдаться.
Журналисты же обратили внимание на поведение Романа. Быстро сделав очередной ход, он гулял по помещению, изучая ситуацию на соседних столах. Соперник же в этот момент напряжённо думал, склонившись над доской. К чести скандинава, уступив, он отдал дань уважения мальчику и признался, что в его возрасте едва выучил правила игр. Впечатляющим назвал результаты вундеркинда даже Карлсен.
К слову, мать Шогджиева заявила, что сын мечтает о триумфе на чемпионате мира и победе как раз над Магнусом. Не исключено, что в будущем его помыслы претворятся в реальность. Пока же он с тремя баллами располагается во второй сотне общего протокола.
Не обошлось на первенстве и без курьёза. Представитель хозяев Мухиддин Мадаминов умудрился поставить «детский мат» индийцу Сурье Шехару Гангули. Удивительно, что он вдобавок играл чёрными. Причём на всё Мухиддину понадобилось всего восемь ходов.
А вот у женщин после восьми туров определился единоличный лидер, и тем приятнее, что им стала Анастасия Боднарук. После первого дня она всего на 0,5 очка отставала от Нургюл Салимовой и Чжу Цзиньэр. Но успехи уроженки Санкт-Петербурга в какой-то мере казались случайными.
Однако в среду Боднарук подтвердила, что находится в потрясающей форме и способна завоевать трофей. Она продемонстрировала практически 100%-ный результат. Причём остановить её сумела только именитая соотечественница Екатерина Лагно, присутствие которой на вершине удивило бы куда меньше.
Но Анастасия чёрными сумела принудить фаворита к ничьей уже на 17-м ходу, что для неё можно считать отличным исходом. Не менее потрясает то, как россиянка сокрушила белыми двух бывших лидеров —Салимову и Чжу Цзиньэр. Правда, этими фигурами она сыграла уже пять партий, а следовательно, на следующий день больше матчей проведёт чёрными. Пока же она на 0,5 очка опережает ближайших преследователей в лице Конеру Хампи и Чжай Мо.
С аналогичными результатами (три победы и одна ничья) завершила соревновательный день Александра Горячкина, которая, как и Непомнящий, стартовала не слишком удачно. Вничью она сыграла только с соотечественницей Леей Гарифуллиной. Наконец, отметившая 27 декабря 34-й день рождения Лагно одолела Оливию Киолбасу и Ни Шицюнь. А помимо Боднарук, она поделила баллы с Белой Хотенашвили. Теперь все три отечественные спортсменки имеют в активе по шесть очков.
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