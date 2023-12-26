Дубов лучший среди россиян после первого дня ЧМ по рапиду

Российский шахматист Даниил Дубов одержал три победы на старте чемпионата мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).

Шахматист из России занимает восьмое место в соревнованиях (4/5). Ян Непомнящий располагается на 64-й строчке в таблице (3/5).

Лидируют пять человек: Магнус Карлсен (Норвегия), Арджун Эригайси (Индия), Юй Янъи (Китай), Иван Чепаринов (Болгария) и Видит Сантош Гуджрати (Индия) у них 4,5/5.

Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Анастасия Боднарук занимает третье место после первого дня ЧМ по рапиду.