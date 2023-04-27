«Каждый день молилась, лишь бы она не заболела»: Новожилова — о мировом рекорде Чикуновой и тающих надеждах на Олимпиаду

Евгения Чикунова установила мировой рекорд на чемпионате России по плаванию, несмотря на небольшую травму ноги, которую получила незадолго до соревнований. Об этом в интервью RT рассказала тренер спортсменки Витта Новожилова. Она вспомнила о первых шагах подопечной в спорте, рассказала, почему приняла решение не отправлять её в 14 лет на взрослый чемпионат мира, а также заверила, что девушка не допускает мысли о смене гражданства, несмотря на возможный пропуск Олимпиады в Париже.

— Сегодня имя Евгении Чикуновой известно всему миру. А помните, как впервые встретились с ней?

— Сначала она пришла заниматься плаванием в группу не ко мне, а к моему мужу — Юрию Леонидовичу Маслову. Он как раз набирал детей 2004 года рождения в новый бассейн на Дунайском проспекте. Женя тогда ещё в садик ходила, так как родилась в ноябре и в школу пошла на год позже сверстников. Такая худенькая, щупленькая была девочка, но Юра сразу обратил внимание, что ноги очень неплохие. Стал с ней работать, а когда стало понятно, что ей нужно переходить на более высокий уровень, отдал её и ещё небольшую группу своих спортсменов мне. Женька тогда на год перешла в школу «Экран», потому что в училище олимпийского резерва, где я работаю, брали только с восьмого класса, а она ещё в седьмом была.

В первую очередь стали над техникой работать. В брассе есть своя специфика, там очень много тонкостей, которые нужно довести до ума. Два месяца мы с ней плотно-плотно занимались, и, когда техника у неё улеглась, пошли результаты совсем высокие.

— Говорят, к талантливым спортсменам нужно найти особый подход. Вам приходилось как-то под Женю подстраиваться?

— Подстраиваться — нет, но учитывать особенности личности, конечно, было нужно. Все ребята разные: один так понимает, другой эдак. Она очень весёлая и шебутная девочка была, но у меня с ней не было разногласий. Юрий Леонидович строже, но она у него не всегда была послушная, а вот у меня наоборот. Конечно, бывало всякое. Иногда расстраивалась. Проплывёт плохо — и сразу плакать. Но и с этим мы справились. Я ей всегда говорю: «Никаких слёз, надо улыбаться».

— Когда Чикунова в 14 лет опередила Юлию Ефимову и выиграла чемпионат России на дистанции 200 метров, не боялись, что она не справится с этим психологически?

— Женя, безусловно, талантливый ребёнок, но в ней никогда не было никакой заносчивости. Нет, она очень простая девчонка, очень коммуникабельная. Переоценки себя у неё не было, наоборот, она поначалу очень стеснялась своих результатов, даже интервью отказывалась давать. А когда попала в сборную, где все спортсмены гораздо старше, немножко замкнулась. Но ненадолго, постепенно это прошло.

— Много было разговоров по поводу того, что её отцепили от сборной на чемпионат мира 2019 года, куда Чикунова отобралась по результатам той самой победы над Ефимовой.

— Тогда, конечно, многие были удивлены, что Юля пролетает мимо двухсотки. Но Женю никто не обижал, это было моё решение. Если бы мы захотели поехать, никто бы в федерации не возражал, я уверена. Но дело в том, что в том же году проходили крупные юношеские соревнования — олимпийский фестиваль, первенство Европы и мира. И поэтому я приняла решение, что маленькому ребёнку на взрослый чемпионат мира ехать ни к чему. Она бы не нашла там поддержки в команде и для неё это было бы стрессом. К тому же по-любому нужно было первое место занимать. Так что доверили эту миссию более опытным спортсменам.

Я и сейчас уверена, что решение было принято абсолютно правильное, потому что зимой мы поехали на чемпионат Европы на короткой воде в Глазго и там у неё не получилось. И ведь нельзя сказать, что она не могла попасть там в призы — могла! Но, видимо, боялась внутри, ощущала какое-то волнение, ведь это были первые такие крупные соревнования. В итоге поплыла немного не так, как хотелось: просто растянулась и поскользила. Уступила десятую и стала пятой. А выиграла тогда Маша Темникова, которая на голову ниже неё. Зато после Глазго Женька возмужала, стала крепнуть физически. Это уже были не те тоненькие ручки, тоненькие ножки, что раньше.

— А дальше случилась пандемия, которая многое перевернула с ног на голову.

— Да, но, несмотря ни на что, в Токио она ехала готовой. Могла выигрывать медаль, но повела себя неосмотрительно. На неё же в интернете обрушилась лавина всяких гадостей. И главный тренер сборной, оценив масштаб происходящего, предусмотрительно посоветовала не залезать в интернет. Но она, как маленький ребёнок, не послушалась, начиталась — и на неё это очень сильно повлияло. Я об этом узнала уже потом, потому что мне она ничего не говорила. Она вообще старается меня не волновать, не хочет, чтобы я переживала, хотя я, наоборот, прошу обо всём рассказывать. Но вот получилось так, как получилось.

На сотне она стала четвёртой, и это говорило о том, что на её коронной двухсотметровке должно хорошо сложиться. В полуфинале она проплыла с таким временем, с которым в финале третье место бы заняла. Но в решающий момент занервничала, задёргалась, не столько гребков сделала, сколько положено. И проиграла 0,04 секунды. Это вообще ничто, просто коснулась не так.

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— После такого немудрено и сломаться…

— Ей очень большую пользу принесла коммерческая серия ISL, на которую мы поехали после Токио. Там она выходила на старт с теми же людьми, с которыми только недавно плыла на Играх. Тут, если на этой неделе что-то не получилось, можно исправить на следующей. Но у неё всё получалось, она всё выигрывала и приносила хорошие очки команде. И благодаря этому набирала ту уверенность в себе, которой ей так не хватило на Олимпиаде. Женя сама говорит: если бы она прошла такую серию стартов, как на ISL, раньше, то на Играх такого волнения бы не было.

— На этих коммерческих стартах Женя установила юношеский рекорд мира, потом сама же его и улучшила на чемпионате Европы в Казани. ЧМ на короткой воде в Абу-Даби закончился серебряной наградой. То есть она прогрессировала не по дням, а по часам. И потом случилось отстранение от всех международных стартов. По ней это сильно ударило?

— Положа руку на сердце могу сказать: на неё это никак не повлияло. Никаких проявлений того, что она как-то демотивирована, не было и нет. Мы просто делали своё дело. Наши руководители сказали, что нужно готовиться, как обычно, — в любой момент всё может измениться. И она работает, старается. А вот какого-то нытья с её стороны, что негде плыть, абсолютно нет.

— Но ведь конкуренции-то объективно не хватает?

— С этим сложно поспорить, не хватает. Вот прошлой осенью в Казани ей не хватило чуть-чуть, 0,13 до рекорда мира на короткой воде. Если бы только кто-то рядом был, она бы его побила! Сейчас Женя уже привыкла, конечно, что не с кем соревноваться. Она плавает в спарринге с мальчиком из нашей группы, и благодаря этому сейчас с рекордом всё удачно получилось. Ну и, конечно, огромный плюс был в том, что Женя с января не болела — это дало нам возможность выйти на пик.

Я всегда говорю, что для высокого результата все звёзды должны сойтись. И вот сейчас именно это и произошло. А ведь «дожить» до шестого дня на чемпионате — очень сложно. Знаете почему? Везде сквозняки, куча заболевших, в раздевалках сидят все нос к носу. Хорошо, что Женя хотя бы жила одна в номере. Ведущим спортсменам предоставили такую возможность, и это очень правильно. Ведь если сосед поймает вирус, то и тебе достанется. И я так тряслась, каждый день молилась, лишь бы она не заболела.

Евгения Чикунова (слева), занявшая 1-е место, и Юлия Ефимова после финального заплыва на дистанции 100 метров брассом среди женщин на чемпионате России по плаванию в Казани

РИА Новости

© Максим Богодвид

— В остальном подготовка прошла без форс-мажоров?

— Если бы. Сначала она потянула приводящую мышцу бедра. Это значит, что нельзя плавать ногами. А у нас-то всё основано на её шикарных ногах. И вот мы не плаваем день, два, три… А до старта остаётся неделя. А когда всё наконец-то пришло в норму, она учудила. Шла по лестнице, засмотрелась, наверное, в телефон, как это с молодёжью часто бывает, — и подвернула ногу. И мне опять же сразу не сказала! Не хотела, мол, расстраивать. Надо было лёд сразу приложить, а она ойкнула и пошла дальше. А потом у неё распух голеностоп, стало больно отталкиваться, делать выход дельфином. В ластах невозможно было плавать, пришлось как-то выкручиваться, корректировать тренировки. Она ещё в первый день чемпионата мазь втирала в этот больной голеностоп.

— Получается, с такой больной ногой Женя на 1,4 секунды превысила мировой рекорд?!

— Конечно, к последнему дню соревнований ей уже лучше было. Но, правда, в одном моменте, подозреваю, всё-таки травма сказалась. На каком-то из отталкиваний эта больная нога немного не догребла, и Женю занесло чуть-чуть в сторону. Так что, могла бы, наверное, ещё побольше скинуть. Но, честно говоря, в процессе подготовки мы ориентировались примерно на 2 минуты 18 секунд. А получилось даже быстрее (улыбается).

— У вас какие мысли были, когда увидели цифры на табло?

— Никаких абсолютно, я просто подпрыгнула и стала визжать. Потом слёзы пошли. Рядом со мной была мама Жени, она тоже разрыдалась. Так и плакали с ней, обнявшись. Потом к нам подходили люди, зрители и говорили спасибо за такую девочку. Было очень трогательно и приятно. Это же не просто рекорд России, это для всего мира радость. Мы ведь на Олимпиаде радовались абсолютно за всех, кто бил рекорды, неважно, Вася это или Майкл. Надеюсь, что и за нас все тоже радуются.

— Тут, наверное, особенно ценна реакция Татьяны Схунмакер, чей рекорд Чикунова и побила.

— А я ещё не видела. Что она сказала?

— Написала в социальной сети поздравления со словами, что Женя просто сокрушила рекорд. И что хотела бы обнять её.

— А не написала, что хочет рядом ещё поплавать? Это было бы вообще супер. Конечно, очень приятны её тёплые слова. Меня иностранные коллеги тоже поздравляли. Жаль, что не все так реагируют. Взять хоть Сару Шёстрём. В этот раз она ничего не говорила, но я видела несколько её высказываний против российских спортсменов. Сара, что мы тебе сделали? Но, знаете, я думаю, таких единицы. Мы такими дружными были на ISL, это не может просто так исчезнуть. Верю, что у большинства сохранилось хорошее отношение.

— Много разговоров сейчас ведётся о смене гражданства российскими спортсменами ради выступления на международной арене. Жене не поступают какие-то предложения от других сборных?

— Даже если бы и поступали, она резко отрицательно относится к такой идее. У неё другое воспитание. Её родители, как и я, люди советские, той закалки. Так что и Женя патриотка своей страны. Ей бы хотелось с флагом выступать и под свой гимн идти на пьедестал. Это её мечта. Только когда она сбудется, не знаю…

— Игры в Париже должны были стать её Олимпиадой?

— Да, абсолютно. Пока и близко к Женьке нет никого. И навряд ли кто-то из тех, кто сейчас на слуху, смог бы с ней конкурировать. Может, кто-то новый появится за год, этого не исключаю. Но сейчас пока никого не видно. Что говорить, если она в прошлом году плыла на две секунды быстрее, чем чемпионка мира? Две секунды — это ох какая разница, не просто касание выиграть.

— Надежда умирает последней. Вдруг ещё допустят до Парижа?

— Я, честно говоря, очень сомневаюсь. Столько всего Томас Бах наговорил, что не знаешь, чему верить. Ещё ведь и квалификационные нормативы нужно выполнить, а для этого нас должны допустить до Азиатских игр в сентябре, наши внутренние соревнования им не годятся.

— Участие в нейтральном статусе считаете приемлемым в сложившейся ситуации?

— Не знаю, какие там точно условия выдвинут. Наше руководство против ограничений, хотят, чтобы был и флаг, и гимн. А как там всё сложится в итоге… Посмотрим. Одно могу сказать, никаких бумаг о том, что мы чего-то там не поддерживаем, Женя подписывать не будет.

Знаете, вспоминаю сейчас финал в Токио, когда она касание проиграла. Скользнула ладошками, а я смотрю на табло — четвёртая. И у меня истерика, слёзы. Наши ребята ко мне подбежали, стали успокаивать: «Витта Владимировна, ну что вы, она ещё молодая, через три года Париж». А я навзрыд отвечаю: «Она-то молодая, а я-то доживу ли?» И потом вон как всё повернулось… А ведь мы подготовились с ней к Парижу, только они не хотят эту красоту видеть на Олимпийских играх. Женя будет тренироваться, конечно, и дальше, ведь за четыре года всё может измениться…

— Возможно, пока стоит сосредоточиться на улучшении рекорда?

—Честно, говоря, не знаю ещё, как выше этого результата прыгнуть. Но когда-то невозможно было представить, как выплыть из 18 секунд, правильно? Так что глаза боятся, а руки делают. Даст бог, все звёзды для нас ещё сложатся.