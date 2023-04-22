«Тренерам сильно подрезали крылья»: Данченко об изменениях в правилах, замене Субботиной на Дорошко и мужчинах в группах

После изменений в правилах сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам по синхронному плаванию сильно подрезали крылья. Об этом в интервью RT заявила наставник сборной России Татьяна Данченко. По её словам, на первый план теперь выйдут физическая сила и выносливость спортсменок. Специалист также рассказала, почему Варвару Субботину в дуэте заменит Майя Дорошко, объяснила, с чем связано раннее окончание сезона в её группе, и прокомментировала возможное появление мужчин в составе олимпийских групп.

В понедельник в Казани стартует чемпионат России по синхронному плаванию, который станет для подопечных Татьяны Данченко заключительным стартом сезона. В эксклюзивном интервью RT известный тренер рассказала, почему приняла решение завершить спортивный год так рано, объяснила, почему не спешит показывать уже готовые новые программы, и приоткрыла завесу тайны, куда исчезла из её группы четырёхкратная чемпионка мира Варвара Субботина.

— Давайте сначала определимся со статусностью предстоящего старта. Он для вас главный или отборочный к более значимым турнирам?

— Главный и к тому же последний. По календарю сезон у нас на этом не заканчивается, но для основных спортсменок я приняла именно такое решение.

— Давно приняли?

— Как только мы узнали, что Международная федерация плавания в феврале следующего года проведёт в Дохе чемпионат мира, который для нас может стать последним шансом отобраться на Олимпийские игры в Париж.

Раньше олимпийский отбор проходил у нас отдельным турниром в апреле, сейчас FINA решила провести его в рамках чемпионата. А это февраль. Вот мы и решили, что должны в связи с этим завершить год раньше обычного, чтобы успеть отдохнуть и выйти в следующем сезоне на раннюю подготовку.

— Подробнее можете рассказать об этом?

— Обычно, как вы наверняка помните, основные старты у нас проводились в июле — августе, поэтому к тренировкам мы приступали не раньше осени. Сейчас намерены начать сезон в июне.

— Будете ставить своему дуэту новые программы?

— Все программы уже поставлены.

— То есть на чемпионате России в Казани вы их покажете?

— Конечно же, нет. Покажем только в следующем сезоне. В том, чтобы делать это сейчас, нет никакого смысла.

— Не хотите раньше времени светить свои новые задумки?

— Просто считаю, что тактически это было бы неправильно.

— Насколько вы довольны состоянием, в котором ваши спортсменки подходят к чемпионату страны?

— Для национального чемпионата они находятся в довольно приличной форме. Достойно выглядели бы и на более крупном старте. Но мне всё равно немного волнительно, поскольку старт и тренировки — это разные вещи. Посмотрим, как девочки сумеют собраться. Всё-таки состав дуэта у нас новый.

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— В каком плане — новый?

— У Светланы Колесниченко новая партнёрша — Майя Дорошко.

— А как же Варвара Субботина? До сих пор не восстановилась после травмы?

— Варе не так давно сделали операцию на ступне, поэтому пока отдыхает. В принципе мы были готовы к тому, что понадобится хирургическое вмешательство, вот и решили, что лучшего времени для того, чтобы привести здоровье в порядок, просто не придумать. Теперь всё зависит от того, насколько быстро пойдёт реабилитация.

— Дорошко, если не ошибаюсь, выступала на чемпионате мира в Кванджу в 2019-м.

— Совершенно верно. Просто там она стояла в группе, выступала в комбинации. Девочка из нашей школы, из нашей группы, много лет её тренировала моя дочь Елена Воронова, потом к работе подключилась и я сама, то есть мы целенаправленно подводили её к сборной, где она попала к Татьяне Покровской. Поэтому больших сложностей с тем, чтобы ввести её в дуэт, не оказалось. Просто сейчас сложно как-то предсказывать результат. У нас ведь достаточно сильно поменялись правила. Стали, я бы сказала, совершенно иными.

— Более сложными?

— Здесь одним словом и не объяснить. Если раньше критерием оценки были сложность, скорость, насыщенность программы и обязательно образ, благодаря которому программа обретала цельность, то сейчас каждая связка будет оцениваться отдельно, своей шкалой сложности. А образ, как и оригинальные находки, становится фактически вторичным.

— А так ли важен образ, как принято считать?

— Понятно, что у каждой спортсменки две руки, две ноги, все обладают примерно одинаковым набором умений и владеют сложными элементами. Поэтому, собственно, и считалось высшим классом придумать что-то новое, выделиться, удивить, заставить собой восхищаться. Сейчас, скорее всего, пойдёт иная тенденция: все будут штамповать одни и те же связки, и тот, кто окажется способен сделать чуть больше, чем соперники, окажется в выигрыше.

Ничего оригинального здесь просто не накрутишь: произвольные программы стали чуть короче, связок в них должно быть определённое количество — семь, все поддержки тоже регламентированы. С одной стороны, всё вроде бы стало более чётко, но пока сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам сильно подрезали крылья. На первый план выходят физическая сила и выносливость.

— То есть положительных сторон в новых правилах вы не видите вообще?

— Почему? Безусловный плюс в том, что теперь за технические ошибки начнут наказывать гораздо более строго, согласно определённой шкале, а не определять степень погрешности на глазок. Этим будут заниматься отдельные судьи.

Как это всё будет работать, нам только предстоит увидеть, но это тоже одна из причин, по которой я не хочу раньше времени показывать новые программы. В этом плане наше отстранение от соревнований даёт нам определённое преимущество. С одной стороны, нет ничего хорошего в том, что мы отстранены от международных соревнований, с другой — есть возможность внимательно понаблюдать за тем, что и как будут делать наши соперники.

— Вы следите за этим?

— Конечно. С большим интересом смотрела этап Кубка мира — эти соревнования заменили Мировую серию. Собственно, в связи с этим и сделала для себя вывод, что новые правила способны сильно повлиять на восприятие программ.

— Насколько сильно, на ваш взгляд, способно изменить синхронное плавание появление мужчин в составе олимпийских групп? И преимущество ли это?

— В поддержках, возможно, какое-то преимущество будет. Но гораздо важнее здесь другой вопрос: как конкретный мальчик будет в конкретной группе стоять, не имея подобного опыта? Это очень серьёзный навык, который вырабатывается у синхронисток с детства. Это сложно во всех аспектах — правильно держать равнение, правильно работать в проплывах. В коллективной работе есть масса нюансов, которые реально отрабатываются годами.

Все сильные группы работают очень плотно и слаженно, поэтому любое недостаточно выверенное движение, чуть большая амплитуда в движении руки или ноги становится травмоопасной. Были случаи переломов и руки, и ноги, и носа. В этом плане группа — наиболее ювелирный вид программы. Поэтому девочек очень тщательно учат подбирать руки и ноги так, чтобы друг друга не травмировать. Ввести нового человека в слаженный механизм за год до Игр и не нарушить при этом общую работу — неимоверно сложная задача. И огромная ответственность для любого тренера.