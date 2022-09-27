Данченко — об отъезде Давыдовой: она вообще ни с кем не делилась своими планами
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«С нашими спортсменками Ася ни с кем не общалась. Света Ромашина тоже в шоке, как я поняла. Давыдова вообще ни с кем не делилась своими планами. Её муж вроде бы в последнее время был директором центра синхронного плавания, но никаких подробностей я реально не знаю. Получается, что школу они просто бросили», — сказала Данченко в интервью RT.
Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал отъезд Давыдовой из России.