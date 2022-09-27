Терюшков — об отъезде Давыдовой: на её место придут люди, которые любят страну

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

«Если Давыдова действительно уехала из России, то я ещё хочу напомнить, что она являлась генеральным секретарём ОКР, а олимпийский комитет был инициатором выступления нашей сборной под нейтральным флагом. Поэтому на одного чиновника, который принимал это решение, стало меньше. Но на её место придут те люди, которые любят страну и гордятся ей», — приводит слова Терюшкова Metaratings.ru.

По информации «Матч ТВ», россиянка покинула страну и не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал отъезд Давыдовой из России.