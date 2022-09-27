В Госдуме высказались об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

«Люди вправе передвигаться куда они хотят. А причину отъезда Давыдовой мы с вами не знаем. Она известная и любимая нами спортсменка. Нельзя упрекать человека в том, чего мы с вами не знаем», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По информации «Матч ТВ», россиянка покинула страну и не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отъезд Анастасии Давыдовой из России.