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В Госдуме высказались об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.
В Госдуме высказались об отъезде из России олимпийской чемпионки Давыдовой
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Люди вправе передвигаться куда они хотят. А причину отъезда Давыдовой мы с вами не знаем. Она известная и любимая нами спортсменка. Нельзя упрекать человека в том, чего мы с вами не знаем», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По информации «Матч ТВ», россиянка покинула страну и не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отъезд Анастасии Давыдовой из России.

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