«Разумом не пахнет»: в США разрешили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях по синхронному плаванию

Федерация синхронного плавания США разрешила участвовать в соревнованиях под своей эгидой всем спортсменам вне зависимости от их гендерной идентичности. При этом атлетам, в отличие от коллег из других видов, не придётся сдавать анализ на гормоны или подтверждать проведение хирургической операции. Будут созданы новые категории, в которых смогут соперничать лица, причисляющие себя как к мужчинам, так и к женщинам. По мнению Варвары Субботиной, произошедшее вызывает лишь недопонимание. А Иоланда Чен и Елена Вайцеховская считают, что оно приведёт к расколу и протестам со стороны девушек.

«Все должны иметь возможность справедливого участия»

Вопрос участия трансгендеров в спортивных соревнованиях в последнее время получил актуальность и вызвал немало споров. В большинстве видов делают всё для защиты результатов женщин, но в Федерации синхронного плавания США (USAAS) пошли по другому пути. В организации приняли решение допускать до национальных первенств всех вне зависимости от гендерной идентичности. Данное решение там назвали революционным и подчеркнули, что пошли на него после совещаний как с атлетами, так и с профессиональными консультантами в этой сфере.

«Все должны иметь возможность честного, безопасного и справедливого участия без предвзятого отношения. Федерация синхронного плавания США гордится тем, что ставит во главу угла разнообразие и инклюзивность во всех аспектах этого вида и стремится обеспечить безопасную, благоприятную и приветливую среду для трансгендеров и небинарных людей», — говорится в заявлении на официальном сайте НОК США.

В федерации считают, что гендерная принадлежность не должна быть препятствовать участию в соревнованиях, и пообещали в дальнейшем работать с учётом этого принципа. Американские синхронисты получили право выходить на старт в той дисциплине, которая «соответствует их гендерной идентичности». При этом им не понадобится, как в других видах, предоставлять данные о гормональной терапии или хирургических вмешательствах.

В ближайшее время в национальных соревнованиях будут сформированы новые категории. В частности, в соло смогут соперничать как мужчины с женщинами, так и спортсмены, относящие себя к тому или иному полу. В парах же появятся смешанные дуэты (один спортсмен идентифицирует себя как юноша/мужчина, второй — девушка/женщина) и гендерно-инклюзивные (один или несколько спортсменов, которые не идентифицируют себя как девушку/женщину или юношу/мужчину).

Первым турниром, который пройдёт по новой системе, станет чемпионат США среди юниоров и ветеранов летом текущего года. Ожидается, что в 2024-м все соревнования в стране состоятся с учётом политики гендерной инклюзивности. Вместе с тем пока неизвестно, как на произошедшее отреагировали в Международной федерации плавания (FINA), в состав которой входит синхронное плавание. Но американские синхронисты нововведение поддержали. Так, представитель спортсменов USAAS Билл Мэй предположил, что оно поспособствует развитию вида.

«Политика гендерной инклюзивности Федерации синхронного плавания США устанавливает стандарт для всех видов спорта и их делегаций. Она обеспечивает безопасную, благоприятную, приветливую и инклюзивную атмосферу для всех атлетов без предвзятого к ним отношения. Кроме того, она позволяет по достоинству ценить их и членов нашей невероятной организации и способствует развитию нашего спорта. Для меня большая честь быть частью Федерации синхронного плавания США, помогать расширять разнообразие и продвигать ценности любви, которые она олицетворяет», — отметил Мэй.

Другой член национальной федерации, трансгендер Кэмерон Сейдман, заявил, что теперь в США все синхронисты вне зависимости от половой принадлежности будут чувствовать себя в безопасности.

Манифест МОК и ограничения в плавании и лёгкой атлетике

Шаг Федерации синхронного плавания США выглядит неожиданным на фоне ужесточения во многих видах правил участия трансгендеров в женских соревнованиях. В последние годы это превратилось в серьёзную проблему для мирового спорта. Смена пола стала доступнее, а отношение к ней — мягче. Решаются на неё и атлеты. Но их желание соперничать с представительницами слабого пола создало угрозу результатам последних.

В 2021-м МОК опубликовал важнейший манифест по трансгендерам, в котором в десяти пунктах обрисовал своё отношение к ним. С одной стороны, большое внимание было уделено защите прав. Например, подчёркивалась недопустимость дискриминации спортсменов на основании их гендерной идентичности. В случае если возникали подозрения, что они получают несправедливое преимущество перед соперниками, требовалось предоставить исчерпывающие доказательства. При этом запрещалось проводить необязательные медицинские процедуры, например гинекологическое обследование.

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С другой — в документе чётко говорилось, что трансгендер не имеет права получать превосходство над оппонентами за счёт особенностей своего тела. Требовалось исключить и ситуации, когда люди намеренно заявляли о гендерных отличиях, чтобы завладеть преимуществом. Однако конкретных запретов и ограничений МОК не вынес, переложив всю ответственность на международные федерации.

В некоторых из них медлить не стали. В первую очередь это касается FINA, где вопрос стоит остро. В частности, большой резонанс вызвала победа бывшего мужчины Лии Томас весной 2022-го в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Причём в финальном заплыве на 500 ярдов вольным стилем она опередила трёх призёров Олимпиады в Токио.

Спустя несколько месяцев FINA ужесточила правила участия трансгендеров в женских стартах. Теперь для этого они обязаны соблюсти два условия: полностью завершить переход в другой пол к 12 годам и не допустить, чтобы уровень тестостерона в их крови превышал показатель в 2,5 наномоля на литр. При этом президент федерации Хусейн аль-Мусаллам предложил создать «открытые соревнования», где без ограничений могли бы плавать подобные участники.

Спустя год сходные правила приняли в World Athletic, где данная проблема тоже всегда существовала. Достаточно вспомнить двукратную олимпийскую чемпионку Кастер Семеню, в организме которой сочетались как мужские, так и женские признаки. С конца марта предельный уровень тестостерона, как в плавании, установили на отметке 2,5 наномоля на литр. Также трансгендеры должны достигнуть полового созревания до гендерного перехода.

В других видах участие подобным атлетам, напротив, разрешили, но тоже со строгими ограничениями. На такой шаг, например, пошёл Международный союз конькобежцев (ISU), включающий в себя также фигурное катание и шорт-трек.

Пока, вопреки опасениям, примеры, когда трансгендеры добиваются хороших результатов на самом высоком уровне, крайне редки. В этом плане показателен пример Лорелл Хабард, в 2021-м ставшей первой транс-женщиной в истории Олимпийских игр. В Токио тяжелоатлетка не то что не сумела побороться за награды, но не сделала ни одного удачного подхода.

«Когда женщины начнут проигрывать мужчинам, у них мозги встанут на место»

В России решение американской Федерации синхронного плавания встретило только непонимание. Например, четырёхкратная чемпионка мира Варвара Субботина назвала изменение правил максимально неправильным.

«Очень слабо представляю, как мужчины будут соревноваться с женщинами, да ещё и в синхронном плавании. На мой взгляд, мужчина должен выступать в мужской категории, а женщина, соответственно, в женской. Крайне странно смешивать оба пола в этой дисциплине», — заявила Субботина в комментарии RT.

А призёр чемпионата мира в тройном прыжке и журналист Иоланда Чен считает, что допуск трансгендеров до общих соревнований неизбежно вызовет раскол в синхронном плавании США. По её мнению, они однозначно получат серьёзное превосходство в физическом отношении над девушками за счёт большего объёма лёгких.

«Они могут дольше находиться под водой и выше выпрыгивать из неё, что в синхронном плавании очень ценится. И когда женщины начнут проигрывать мужчинам, у них мозги встанут на место, они поймут, что натворили их политики. Разумом здесь не пахнет», — отметила Чен.

Более того, она предположила, что в ситуацию придётся вмешиваться МОК, поскольку принцип гендерной инклюзивности неизменно приведёт к недовольству со стороны женщин-синхронисток, которые могут создать собственную федерацию и отказаться от соперничества по новым правилам.

В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская, напротив, считает, что трансгендерам освоиться в данном виде будет крайне непросто и не стоит ждать от них сиюминутных побед только за счёт мощи.

«Единственный вариант, способный дать им какой-то шанс, — срочно менять правила. Вводить силовые элементы, начислять за них дополнительные баллы. Но тут тоже быстрой истории не получится. Вряд ли синхронистки так легко сдадут свои позиции на мировом уровне», — предположила олимпийская чемпионка.

При этом она, как и Чен, уверена, что американские синхронистки просто так не согласятся с нарушением своих прав.

«Девушки, добившиеся больших побед, — это не просто талантливые спортсменки. Это нечеловеческой силы характеры, хватка и умение за себя постоять, которое шлифуется ежедневно. Особенно в успешных командных видах — там, где на твоё место стоит очередь из десятка претенденток и никто добровольно своё место никому не отдаст. И вот теперь представьте себе: в раздевалку к таким акулкам вдруг попадает трансгендерное существо, которое почувствовало себя с утра женщиной. Раздевалки-то общие. Проще сразу утопиться, ей-богу», — добавила Вайцеховская.