World Athletics ужесточила условия участия трансгендеров в женских соревнованиях

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу рассказал об изменениях в правилах по допуску трансгендерных атлетов к соревнованиям.

«Правила допуска к соревнованиям трансгендеров и DSD-спортсменов были ужесточены. Решение было принято после консультаций со многими заинтересованными сторонами», — цитирует Коу ТАСС.

Он подчеркнул, что нововведения «направлены на защиту женских соревнований и нашего спорта в целом».

World Athletics запретила трансгендерам участвовать в основных женских соревнованиях, если они успели достигнуть полового созревания до гендерного перехода.

Ранее сообщалось, что трансгендер Валентина Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу.