World Athletics ужесточила условия участия трансгендеров в женских соревнованиях
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«Правила допуска к соревнованиям трансгендеров и DSD-спортсменов были ужесточены. Решение было принято после консультаций со многими заинтересованными сторонами», — цитирует Коу ТАСС.
Он подчеркнул, что нововведения «направлены на защиту женских соревнований и нашего спорта в целом».
World Athletics запретила трансгендерам участвовать в основных женских соревнованиях, если они успели достигнуть полового созревания до гендерного перехода.
Ранее сообщалось, что трансгендер Валентина Петрилло выиграла чемпионат Италии по бегу.