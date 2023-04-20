Субботина — о трансгендерах в синхронном плавании: это максимально неправильно

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Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина высказалась о допуске трансгендеров к соревнованиям в США.
Субботина — о трансгендерах в синхронном плавании: это максимально неправильно
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Я считаю, что это максимально неправильно. К тому же очень слабо могу представить себе, как мужчины будут соревноваться с женщинами, да ещё и в синхронном плавании. На мой взгляд, мужчина должен выступать в мужских категориях, а женщина, соответственно, в женских. Крайне странно будет смешивать оба пола в этом виде спорта», — заявила Субботина RT.

Ранее бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен назвала причины возможного раскола в американском синхронном плавании после допуска к соревнованиям трансгендерных спортсменов.

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