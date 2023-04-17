Байден наложит вето на закон об ограничениях для трансгендеров в молодёжном спорте

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Президент США Джо Байден применит вето, если конгресс примет закон о запрете на участие школьников-трансгендеров в спортивных состязаниях, согласно выбранному ими полу.
Байден наложит вето на закон об ограничениях для трансгендеров в молодёжном спорте
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«Дискриминации не место в наших школах или на наших игровых площадках... Если президенту представят на подпись (законопроект) H.R.734, он его заветирует», — говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

Административно-бюджетное управление Белого дома раскритиковало инициативу палаты представителей, потому что закон подразумевает абсолютный запрет для всех трансгендеров-учащихся принимать участие в командных соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью.

26 марта стало известно, что алжирку сняли с чемпионата мира по боксу из-за высокого уровня тестостерона. Хелиф должна была выйти на ринг против китаянки Ян Лю в финале соревнований в весе до 66 кг. Международная ассоциация бокса (IBA) ранее исключила из числа участников женского чемпионата мира в Индии несколько спортсменов, попытавшихся выдать себя за женщин.

Ранее президент IBA Умар Кремлёв предложил не пускать боксёров-трансгендеров на женские турниры.

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